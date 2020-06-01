В Москве преступники собирали дань с таксистов

В Москве полицейские задержали участников преступной группы, которых подозревают в вымогательстве денег у водителей такси на территории площадей, прилегающих к Казанскому вокзалу.

По данным оперативников, с таксистов требовали выплату ежемесячной дани за возможность работать возле вокзала. Такса составляла от 7 до 30 тысяч рублей в зависимости от марки машины.

Тех, кто пытался отказаться, силой вывозили за город, запугивали, угрожая оружием. Так что под давлением пострадавшие вынуждены были соглашаться.

В общей сложности задержаны шестеро подозреваемых: предполагаемый организатор, сборщики денег и "силовая группа" — лица, которые оказывали физическое и психологическое воздействие на потерпевших.

"В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматической винтовкой "Сайга" и обрезом охотничьего ружья, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Также обнаружены два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, списки с расчетами выплат, полученных от граждан, денежные средства в рублях и иностранной валюте", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, задержанные по решению суда заключены под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как у жителя Подмосковья бандиты вымогали 400 тысяч рублей.