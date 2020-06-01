В Мурманской области из-за паводка обрушился железнодорожный мост

В Мурманской области обрушился мост, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, связывающая Мурманск со всей остальной Россией.

Мост расположен в Кольском районе на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

По предварительным данным, которые озвучили в Главном управлении МЧС по региону, обрушение произошло в результате паводка. Из-за подъема воды в реке Коле в минувшую субботу вода подмыла насыпь и повредила одну из опор моста.

Нужно отметить, что тогда же, 30 мая, движение по мосту было закрыто, и на месте начались ремонтные работы. Однако разрушения моста избежать все-таки не удалось.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Доставка пассажиров в настоящий момент осуществляется автобусами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Ленинградской области к ликвидации последствий паводка могут привлечь военных.