В Ульяновской области осуждены участники наркосообщества

В Ульяновской области суд приговорил к реальным срокам лишения свободы участников организованного сообщества, которое занималось на территории региона продажей наркотиков.

"Полицейскими установлено, что в период с июня 2016 года по июнь 2018 года через специально созданный интернет-магазин обвиняемые осуществляли сбыт синтетических наркотических средств на территории Приволжского федерального округа. Наркотики злоумышленники сбывали путем осуществления "закладок" в подъездах и дворах жилых домов, возле строений и сооружений различного назначения", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

После задержания преступников, в ходе обысков в квартирах и домах, где они проживали, полицейские изъяли порядка 12 килограммов наркотиков, что составляет около 60 тысяч разовых доз.

В отношении двоих участников преступной группы также было возбуждено дело по статье об отмывании денег, полученных от продажи запрещенных веществ. В суде удалось доказать, что ими было легализовано более пяти миллионов рублей.

Суд приговорил преступников к срокам лишения свободы от шести лет до тринадцати лет шести месяцев.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Ленобласти не довез в Кемерово 12 килограммов наркотиков.