Тело пропавшей в Крыму девочки обнаружили в канале

Около суток в Крыму продолжались поиски пропавшей 6-летней девочки. После ее исчезновения республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, инцидент произошел 31 мая 2020 года. Девочка вместе с отцом и его приятелями пошла на рыбалку.

Там взрослые занялись своими делами, в том числе распитием спиртных напитков. Девочка осталась без присмотра, а когда, спустя некоторое время, ее хватились, ребенка уже нигде не было.

К поисковым мероприятиям с утра понедельника было привлечено порядка ста человек. Тело ребенка нашли в воде в канале недалеко от того места, где отдыхал ее отец с друзьями.

"В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии", — сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка.