Завершено расследование по делу экс-министра правительства Калмыкии

Сотрудники отдела по особо важным делам СК РФ по Республике Калмыкия завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Следствием установлено, что 8 сентября 2016 года обвиняемый, занимая должность министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, из корыстных побуждений вынес распоряжение, согласно которому движимое имущество, находящееся в собственности Республики Калмыкия, было незаконно передано в муниципальную собственность Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия, а в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Еще примерно через полгода обвиняемый, в обход закона о защите конкуренции, заключил с одной из местных фирм госконтракт на выполнение землеустроительных работ.

Деньги в размере 4,8 млн рублей были перечислены на счет компании, а затем похищены.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Калмыкия для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что главу одного из районов в Калмыкии сняли с должности из-за клубники.