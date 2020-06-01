Сотрудники отдела по особо важным делам СК РФ по Республике Калмыкия завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по земельным и имущественным отношениям. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Следствием установлено, что 8 сентября 2016 года обвиняемый, занимая должность министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, из корыстных побуждений вынес распоряжение, согласно которому движимое имущество, находящееся в собственности Республики Калмыкия, было незаконно передано в муниципальную собственность Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия, а в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Еще примерно через полгода обвиняемый, в обход закона о защите конкуренции, заключил с одной из местных фирм госконтракт на выполнение землеустроительных работ.
Деньги в размере 4,8 млн рублей были перечислены на счет компании, а затем похищены.
Уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Калмыкия для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что главу одного из районов в Калмыкии сняли с должности из-за клубники.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.