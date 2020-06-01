В Подмосковье женщина попросила у ребенка воды и обокрала квартиру

В Подмосковье сотрудники полиции задержали жительницу Ногинска, ее подозревают в краже.

"Установлено, что злоумышленница, находясь в доме на ул. Жактовская, позвонила в дверь квартиры, которую открыл 9-летний мальчик. Женщина, уточнив, что родителей нет дома, попросила попить воды. Пока ребенок пошел на кухню, она прошла в комнату и похитила два мобильных телефона, ювелирные украшения и духи. После этого, выпив воды, скрылась с места преступления", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В правоохранительных органах уточнили, что ребенок не пострадал и никаких противоправных действий в отношении него произведено не было.

Личность воровки удалось установить благодаря записи с камер наблюдения во дворе и подъезде дома. Ее задержали на одной из улиц Ногинска, дома при обыске нашли один из похищенных телефонов.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, фигурантка до окончания расследования будет находиться в СИЗО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Подмосковье задержали группу мужчин, которая обворовывала магазины и громила банкоматы.