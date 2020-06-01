В Астрахани изъяли 36 тонн незаконных рыбы, краба и черной икры

В Астраханской области Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении местного 36-летнего жителя, у которого изъяли крупную партию рыбы непонятного происхождения.

По версии следствия, в марте 2020 года подозреваемый приобрел крупную партию немаркированной рыбной продукции. Затем он изготовил маркировки с реквизитами фирмы, согласно которым эта рыбная продукция была выработана в феврале текущего года.

При этом, по данным Управления регионального Россельхознадзора, указанная рыба за данной фирмой не числится.

Также подозреваемый сам изготовил ветеринарные справки на продукцию и через подставные фирмы продал ее индивидуальному предпринимателю.

"В рамках расследования уголовного дела сотрудниками региональных УФСБ, МВД и Росгвардии проведено 20 обысков, в ходе которых изъяты ветеринарные сопроводительные документы, свыше 12 тонн мороженной и более 10 тонн вяленой рыбы частиковых пород, более 100 килограмм рыб осетровых пород, камчатский краб, а также икра рыб осетровых пород и лосося", — сообщили в пресс-службе регионального прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз для установления происхождения указанной рыбы: добыта ли она браконьерским путем либо выращена в искусственной среде, добавили в ведомстве.

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