У москвича украли рюкзак с 12 миллионами рублей

В субботу, 30 мая, в Москве на Ленинградском шоссе двое злоумышленников в масках ограбили местного жителя. Они выхватили у него рюкзак, в котором была денежная сумма в размере 12 миллионов рублей, и скрылись с места преступления. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Уточняется, что при нападении преступники распылили в лицо потерпевшего газовый баллончик и, воспользовавшись его беспомощностью, избили его, после чего отняли рюкзак с деньгами и сбежали. В рюкзаке также были личные документы москвича и ключи от квартиры. Полиция устанавливает личность нападавших.