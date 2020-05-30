В Петербурге произошло ДТП со смертью одного из пешеходов

ТАСС, со ссылкой на ГИБДД сообщило о произошедшем ДТП в Петродворцовом районе Петербурга. Мужчина за рулем сбил двух пешеходов, один из которых мгновенно скончался, а второй госпитализирован с тяжелыми травмами.

"Неизвестный на неустановленном автомобиле сбил двух пешеходов — мужчин 25-30 лет на вид. В результате ДТП один пешеход скончался на месте от полученных травм, другой в тяжелом состоянии госпитализирован", — приводит агентство текст сообщения ГИБДД.

Водитель и его автомобиль находятся в розыске.