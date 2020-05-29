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В Югре задержали “подпольных банкиров”

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Югре пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

"По версии следствия, злоумышленники с целью улучшения своего материального положения создали более 100 подконтрольных юридических лиц, с помощью которых они обналичивали денежные средства путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Вознаграждение соучастников незаконной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы", — сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 миллионов рублей.

Предполагаемые организаторы и участники незаконной банковской деятельности были задержаны на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Югры решил "откорректировать свою судьбу" и перевел лжецелительнице более одного миллиона рублей.

мвд югра подпольные банкиры
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