У жителя Воронежской области изъяли незаконного алкоголя на миллион

Сотрудники полиции в Воронежской области выявили факт продажи немаркированной алкогольной продукцией.

Алкоголем без акцизных марок приторговывал местный 50-летний житель.

"В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник приобрел немаркированную продукцию и хранил в личном грузовом автомобиле, из которого и осуществлял ее сбыт", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о хранении и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было изъято 4700 бутылок алкоголя различных наименований. Общая стоимость партии незаконного спиртного составила порядка 1 миллиона рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, максимальное наказание, которое ему грозит — до шести лет лишения свободы.

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