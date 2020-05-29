В полицию Сочи обратился 51-летний местный житель, который рассказал, что из его домовладения был украден подлинный дневник А. С. Пушкина, который оценивается в 75 миллионов рублей.
Произведя осмотр места происшествия, оперативники сняли отпечатки пальцев рук, которые мог оставить похититель рукописи.
"По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой в хищении дневника. 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Выяснилось, что женщина некоторое время была сожительницей потерпевшего и при расставании решила прихватить ценный дневник с собой.
Правоохранители изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу.
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