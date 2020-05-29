Украденную рукопись Пушкина вернули владельцу в Сочи

В полицию Сочи обратился 51-летний местный житель, который рассказал, что из его домовладения был украден подлинный дневник А. С. Пушкина, который оценивается в 75 миллионов рублей.

Произведя осмотр места происшествия, оперативники сняли отпечатки пальцев рук, которые мог оставить похититель рукописи.

"По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой в хищении дневника. 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Выяснилось, что женщина некоторое время была сожительницей потерпевшего и при расставании решила прихватить ценный дневник с собой.

Правоохранители изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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