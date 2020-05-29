Глава Яшалтинского района Республики Калмыкия лишился должности после проверки прокуратуры на предмет нарушения прав местных предпринимателей.
"Установлено, что глава администрации районного муниципального образования, используя свои должностные полномочия, воспрепятствовал фермеру в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием клубники. По указанию чиновника работники коммунальной службы незаконно демонтировали принадлежащие предпринимателю водозаборные сооружения, с помощью которых осуществлялся полив клубники, что привело к их гибели", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Также прокуратура внесла на рассмотрение местных депутатов преставление о прекращении полномочий главы района из-за нарушения федерального законодательства.
В итоге депутаты досрочно прекратили полномочия главы в связи с утратой доверия.
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