В Калмыкии главу района сняли с должности из-за клубники

Глава Яшалтинского района Республики Калмыкия лишился должности после проверки прокуратуры на предмет нарушения прав местных предпринимателей.

"Установлено, что глава администрации районного муниципального образования, используя свои должностные полномочия, воспрепятствовал фермеру в осуществлении им предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием клубники. По указанию чиновника работники коммунальной службы незаконно демонтировали принадлежащие предпринимателю водозаборные сооружения, с помощью которых осуществлялся полив клубники, что привело к их гибели", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Также прокуратура внесла на рассмотрение местных депутатов преставление о прекращении полномочий главы района из-за нарушения федерального законодательства.

В итоге депутаты досрочно прекратили полномочия главы в связи с утратой доверия.

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