В Краснодарском крае завели уголовное дело на лжеинвалида

Сотрудники полиции в Кущевском районе Краснодарского края выявили факт мошенничества при получении пенсионных и социальных выплат.

"Установлено, что 37-летний местный житель для получения пенсии и иных социальных выплат и льгот предоставил в местные государственные учреждения, занимающиеся обязательным пенсионным и социальным обеспечением, подложные документы о наличии у него инвалидности первой группы", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По этим подложным документам мужчине была назначена пенсия по инвалидности, которую он и получал на протяжении двух лет.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 220 000 рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Кущевскому району было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Краснодарском крае мошенники украли деньги, выделенные на реализацию нацпроекта.