Убийца по объявлению: СК завершил расследование дела Виталия Чикирева

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу Виталия Чикирева, которого обвиняют в убийстве и разбоях.

В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал несколько аккаунтов на интернет-сервисе BlaBlaCar, нашел девушку, которая искала попутчиков для поездки из Москвы в Тулу, и забронировал все места в ее машине.

Таким образом обвиняемый оказался в машине с водителем один на один. В пути женщина по просьбе Чикирева остановила автомобиль у края проезжей части на территории Серпуховского района.

"Обвиняемый потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа совершил убийство водителя. Чикирев похитил денежные средства и другое имущество потерпевшей, а в целях сокрытия преступления вывез тело убитой женщины на ее автомобиле в лесной массив. Автомобиль он перегнал в город Ярославль и оставил на парковке", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ходе расследования убийства выяснилось, что Чикирев дважды по объявлению через сайт "Авито" договаривался с женщинами об аренде квартир. Приходил на встречи и совершал на них разбойное нападение.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Удмуртии двоих мужчин будут судить за разбой и двойное убийство.