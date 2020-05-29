В Следственном комитете по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела против 29-летнего жителя города Чусовой. Его обвиняют в убийстве ребенка и беременной супруги.
Преступление произошло 3 ноября 2019 года. Мужчина убил беременную жену и малолетнего сына, после чего поджег квартиру.
Мотивом преступления стал конфликт по поводу финансовых трудностей, которые имелись в семье.
"Обвиняемый в совершении инкриминируемых ему преступлений вину признал в полном объеме. В ходе следствия дал признательные показания. Кроме того, следствием установлено, что обвиняемый после совершения преступления пытался свести счеты с жизнью, но ему своевременно была оказана квалифицированная экстренная медицинская помощь", — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.
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