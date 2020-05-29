Уголовное дело по статье о мошенничестве завели в Якутии после проверки прокуратурой соблюдения закона при реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Так, выяснилось, что в сентябре 2019 года между администрацией города Олекминска и одной из строительных компаний были заключены муниципальные контракты на ремонт и реставрацию дома 19-го века постройки, который является объектом местного культурного наследия.
Стоимость работ по контракту оценивалась в сумму свыше 18 миллионов рублей.
"Однако, согласно материалам проверки прокуратуры, предусмотренные проектом работы, выполнены подрядчиком не в полном объеме. Вместе с тем, на основании подписанных между сторонами актов, денежные средства, предусмотренные контрактами, перечислены организации в полном размере", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Таким образом, должностные лица в администрации подписали акты приемки работ, которые не были проведены, а деньги фирме перечислили.
Возбуждено уголовное дело, ход которого находится на контроле прокуратуры.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что как в Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами.
В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.
"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.
Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Следственном комитете по Республике Тыва после проверки строительства домов для детей-сирот.
Дома должны были построить в селе Самагалтае Тес-Хемского района республики, однако в процессе строительства вскрылись факты крупных хищений.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.
"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.
В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали троих мужчин и одну женщину, все трое ранее были судимы.
"Оперативниками установлено, что злоумышленники причастны к мошенничеству, совершенному 14 мая 2020 года в отношении 90-летней хозяйки квартиры на улице Коллонтай — женщины-инвалида по зрению. Под видом электрика один из соучастников проник в квартиру пенсионерки и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, похитил с тумбочки 57 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.