В Якутии украли деньги при реставрации памятника архитектуры

Уголовное дело по статье о мошенничестве завели в Якутии после проверки прокуратурой соблюдения закона при реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Так, выяснилось, что в сентябре 2019 года между администрацией города Олекминска и одной из строительных компаний были заключены муниципальные контракты на ремонт и реставрацию дома 19-го века постройки, который является объектом местного культурного наследия.

Стоимость работ по контракту оценивалась в сумму свыше 18 миллионов рублей.

"Однако, согласно материалам проверки прокуратуры, предусмотренные проектом работы, выполнены подрядчиком не в полном объеме. Вместе с тем, на основании подписанных между сторонами актов, денежные средства, предусмотренные контрактами, перечислены организации в полном размере", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, должностные лица в администрации подписали акты приемки работ, которые не были проведены, а деньги фирме перечислили.

Возбуждено уголовное дело, ход которого находится на контроле прокуратуры.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что как в Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами.