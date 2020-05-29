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Источник Правда.Ру

В Якутии украли деньги при реставрации памятника архитектуры

Происшествия » Парад мошенников

Уголовное дело по статье о мошенничестве завели в Якутии после проверки прокуратурой соблюдения закона при реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Так, выяснилось, что в сентябре 2019 года между администрацией города Олекминска и одной из строительных компаний были заключены муниципальные контракты на ремонт и реставрацию дома 19-го века постройки, который является объектом местного культурного наследия.

Стоимость работ по контракту оценивалась в сумму свыше 18 миллионов рублей.

"Однако, согласно материалам проверки прокуратуры, предусмотренные проектом работы, выполнены подрядчиком не в полном объеме. Вместе с тем, на основании подписанных между сторонами актов, денежные средства, предусмотренные контрактами, перечислены организации в полном размере", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, должностные лица в администрации подписали акты приемки работ, которые не были проведены, а деньги фирме перечислили.

Возбуждено уголовное дело, ход которого находится на контроле прокуратуры.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что как в Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами.

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На Кубани мошенники украли деньги, выделенные на нацпроект

Происшествия » Парад мошенников

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.

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В Москве с 1 июня разрешат ходить по улицам без перчаток

Россия » Центр » Москва

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.

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В Туве украли деньги при строительстве домов для сирот

Происшествия » Парад мошенников

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Следственном комитете по Республике Тыва после проверки строительства домов для детей-сирот.

Дома должны были построить в селе Самагалтае Тес-Хемского района республики, однако в процессе строительства вскрылись факты крупных хищений.

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Кадыров заявил об отсутствии личного самолета

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.

"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.

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В Петербурге мошенники обманули слепую пенсионерку

Происшествия » Парад мошенников

В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали троих мужчин и одну женщину, все трое ранее были судимы.

"Оперативниками установлено, что злоумышленники причастны к мошенничеству, совершенному 14 мая 2020 года в отношении 90-летней хозяйки квартиры на улице Коллонтай — женщины-инвалида по зрению. Под видом электрика один из соучастников проник в квартиру пенсионерки и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, похитил с тумбочки 57 тысяч рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.

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