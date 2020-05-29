В Кузбассе грабители позарились на металлолом

В полицию обратился житель Крапивинского района Кемеровской области. Он рассказал, что работает в пункте приема металла, на который только что напали грабители.

По его словам, в помещение ворвались несколько человек. Сторожа ударили и приказали не двигаться, после чего злоумышленники погрузили в автомобиль металлолом, который был в пункте приема, и скрылись.

Оказалось, что похищено 640 килограммов металлолома.

"Полицейские установили местный пункт приема металлов, куда злоумышленники сдали похищенное. Впоследствии сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции установили и задержали за совершение преступления троих ранее неоднократно судимых жителей Крапивинского и Промышленновского районов. Задержанные дали признательные показания", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Как выяснилось, сообщники готовились к нападению и планировали его заранее. Металл вывезли на автомобиле, принадлежащем одному из задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Похитители металлолома по решению суда отправлены в СИЗО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе кассир одного из банков попалась на краже крупной суммы денег.