В полицию обратился житель Крапивинского района Кемеровской области. Он рассказал, что работает в пункте приема металла, на который только что напали грабители.
По его словам, в помещение ворвались несколько человек. Сторожа ударили и приказали не двигаться, после чего злоумышленники погрузили в автомобиль металлолом, который был в пункте приема, и скрылись.
Оказалось, что похищено 640 килограммов металлолома.
"Полицейские установили местный пункт приема металлов, куда злоумышленники сдали похищенное. Впоследствии сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции установили и задержали за совершение преступления троих ранее неоднократно судимых жителей Крапивинского и Промышленновского районов. Задержанные дали признательные показания", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Как выяснилось, сообщники готовились к нападению и планировали его заранее. Металл вывезли на автомобиле, принадлежащем одному из задержанных.
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