Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Минеев не считает Хабиба хорошим кандидатом на пост главы Дагестана
В Якутии украли деньги при реставрации памятника архитектуры
Коллекция картин бывшего президента Украины арестована
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Эксперт рассказал об уникальных особенностях белых акул
Пригожин и Лепс не смогли получить МРОТ от ФНС
Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО
На западе Москвы произошел вооруженный конфликт
ACA подтвердила бой Исмаилов - Емельяненко 26 июля
В Псковской области дети смогут гулять без родителей
Источник Правда.Ру

В Кузбассе грабители позарились на металлолом

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В полицию обратился житель Крапивинского района Кемеровской области. Он рассказал, что работает в пункте приема металла, на который только что напали грабители.

По его словам, в помещение ворвались несколько человек. Сторожа ударили и приказали не двигаться, после чего злоумышленники погрузили в автомобиль металлолом, который был в пункте приема, и скрылись.

Оказалось, что похищено 640 килограммов металлолома.

"Полицейские установили местный пункт приема металлов, куда злоумышленники сдали похищенное. Впоследствии сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции установили и задержали за совершение преступления троих ранее неоднократно судимых жителей Крапивинского и Промышленновского районов. Задержанные дали признательные показания", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Как выяснилось, сообщники готовились к нападению и планировали его заранее. Металл вывезли на автомобиле, принадлежащем одному из задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Похитители металлолома по решению суда отправлены в СИЗО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе кассир одного из банков попалась на краже крупной суммы денег.

мвд кража металлолом кемеровская область

На Кубани сожители убили ребенка, который мешал им отдыхать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины, из-за чего он умер.

Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.

ск рф убийство ребенка краснодарский край

Кадыров заявил об отсутствии личного самолета

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.

"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.

чечня слухи самолет рамзан кадыров

Житель Приморья из мести украл икону из церкви

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники полиции в Приморском крае раскрыли кражу иконы из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский.

В полицию обратился атаман местного казачьего общества. Он рассказал, что в часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия.

мвд кража церковь приморье

Двое мужчин пойдут под суд в Удмуртии за разбой и двойное убийство

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Следственном комитете по Удмуртской Республике завершили уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в разбое и двойном убийстве. Двое фигурантов около года скрывались от следствия и были задержаны недавно.

ск рф разбой удмуртия убийство

В Москве с 1 июня разрешат ходить по улицам без перчаток

Россия » Центр » Москва

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.

москва перчатки пандемия алексей немерюк
Последние материалы
В Якутии украли деньги при реставрации памятника архитектуры
Коллекция картин бывшего президента Украины арестована
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Экс-замдиректора ФМС: миграционный учет в России "на 90% липовый"
Эксперт рассказал об уникальных особенностях белых акул
Пригожин и Лепс не смогли получить МРОТ от ФНС
Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО
На западе Москвы произошел вооруженный конфликт
ACA подтвердила бой Исмаилов - Емельяненко 26 июля
В Псковской области дети смогут гулять без родителей
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Российский шоу-бизнес
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Пользователь Zoom создал своего двойника
Пользователь Zoom создал своего двойника
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Уткин ответил на вопрос, чей Крым
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
Эксперт оценил план правительства Мишустина по восстановлению экономики
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Самые неудачные рекламные ролики года
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ