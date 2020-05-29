Житель Приморья из мести украл икону из церкви

Сотрудники полиции в Приморском крае раскрыли кражу иконы из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский.

В полицию обратился атаман местного казачьего общества. Он рассказал, что в часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия.

В итоге полицейские задержали 28-летнего ранее уже судимого за кражи местного жителя.

"В отделении полиции задержанный пояснил, что таким образом хотел отомстить иерею часовни за то, что тот сделал ему замечание, когда он в нетрезвом виде пришел на церковную службу и стал мешать ее проведению. Похищенное изъято и возвращено заявителю", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. С учетом того, что фигурант уже привлекался к ответственности за похожие преступления, суд решил поместить его под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Украине задержали похитителей антикварных икон.