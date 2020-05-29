Сотрудники полиции в Приморском крае раскрыли кражу иконы из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский.
В полицию обратился атаман местного казачьего общества. Он рассказал, что в часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия.
В итоге полицейские задержали 28-летнего ранее уже судимого за кражи местного жителя.
"В отделении полиции задержанный пояснил, что таким образом хотел отомстить иерею часовни за то, что тот сделал ему замечание, когда он в нетрезвом виде пришел на церковную службу и стал мешать ее проведению. Похищенное изъято и возвращено заявителю", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. С учетом того, что фигурант уже привлекался к ответственности за похожие преступления, суд решил поместить его под стражу.
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Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.
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