В Рязани закрыли нелегальный цех по производству сигарет

Сотрудники полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекли в Рязанской области деятельность нелегального предприятия по производству сигарет.

В самой Рязани и селе Чулково Скопинского района действовали цеха по изготовлению табачной продукции. Изъяты три производственные линии, более 760 тысяч немаркированных пачек сигарет и упаковочные материалы.

Незаконное производство действовало около года, товар сбывали в соседних регионах.

"Сигареты без фильтра производились в одном из ангаров в промзоне на окраине города Рязани. Табак был рассыпан на грязном бетонном полу. Упаковочные материалы и готовые пачки сигарет также хранились в антисанитарных условиях. Обслуживали линию восемь выходцев из Средней Азии, двое из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще один цех и склад обнаружили в ангаре в селе Чулково на территории Скопинского амортизаторного завода.

Две линии также обслуживали восемь человек. Люди работали в антисанитарных условиях.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как подпольный завод по производству сигарет закрыли в Ленобласти.