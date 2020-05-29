Сотрудники полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекли в Рязанской области деятельность нелегального предприятия по производству сигарет.
В самой Рязани и селе Чулково Скопинского района действовали цеха по изготовлению табачной продукции. Изъяты три производственные линии, более 760 тысяч немаркированных пачек сигарет и упаковочные материалы.
Незаконное производство действовало около года, товар сбывали в соседних регионах.
"Сигареты без фильтра производились в одном из ангаров в промзоне на окраине города Рязани. Табак был рассыпан на грязном бетонном полу. Упаковочные материалы и готовые пачки сигарет также хранились в антисанитарных условиях. Обслуживали линию восемь выходцев из Средней Азии, двое из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Еще один цех и склад обнаружили в ангаре в селе Чулково на территории Скопинского амортизаторного завода.
Две линии также обслуживали восемь человек. Люди работали в антисанитарных условиях.
По данным фактам возбуждено уголовное дело, добавила представитель ведомства.
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