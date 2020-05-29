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Источник Правда.Ру

В Рязани закрыли нелегальный цех по производству сигарет

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекли в Рязанской области деятельность нелегального предприятия по производству сигарет.

В самой Рязани и селе Чулково Скопинского района действовали цеха по изготовлению табачной продукции. Изъяты три производственные линии, более 760 тысяч немаркированных пачек сигарет и упаковочные материалы.

Незаконное производство действовало около года, товар сбывали в соседних регионах.

"Сигареты без фильтра производились в одном из ангаров в промзоне на окраине города Рязани. Табак был рассыпан на грязном бетонном полу. Упаковочные материалы и готовые пачки сигарет также хранились в антисанитарных условиях. Обслуживали линию восемь выходцев из Средней Азии, двое из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Еще один цех и склад обнаружили в ангаре в селе Чулково на территории Скопинского амортизаторного завода.

Две линии также обслуживали восемь человек. Люди работали в антисанитарных условиях.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как подпольный завод по производству сигарет закрыли в Ленобласти.

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Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

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В Приморье двух женщин обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, которых обвиняют в разбойном нападении.

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В Жуковском у женщины изъяли 40 свертков с героином

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В подмосковном Жуковском полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в сбыте наркотиков.

При личном досмотре у нее нашли 32 свертка с веществом светлого цвета. В ходе допроса она рассказала, что занималась устройством закладок с наркотиками на территории города.

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Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму

Здоровье

Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.

Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.

Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.

На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.

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Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В прокуратуре Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве.

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