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Источник Правда.Ру

В Приморье двух женщин обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, которых обвиняют в разбойном нападении.

По версии следствия, в середине апреля обвиняемые находились на рынке в городе Артеме, они хотели купить спиртное, но им не хватало денег.

Там же, на рынке, они увидели пенсионерку, которая покупала продукты, проследив за пожилой женщиной до дома, преступницы напали на нее в подъезде.

Они "сильно толкнули 82-летнюю женщину на бетонный пол подъезда, придавили руками и угрожали физической расправой. Потерпевшая почувствовала сильную физическую боль и стала задыхаться. В этот момент обвиняемые похитили у нее сотовый телефон и деньги, причинив ущерб на общую сумму 4,5 тысячи рублей. Деньги они потратили на приобретение спиртного", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Потерпевшая является ветераном труда и членом общероссийской общественной организации "Дети войны". В годы войны она находилась в оккупации, уточнили в ведомстве.

Личности нападавших удалось установить благодаря записи камер видеонаблюдения, установленных на рынке. Уголовное дело передано в суд.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как по подозрению в разбое задержали москвичку, которая с ножом в руках пыталась выбить долг у соседки.

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90-летняя бабушка из Красноярска вылечилась от коронавируса

Здоровье

В Красноярске 90-летняя Евдокия Кисленко вылечилась от коронавируса. Она находилась в больнице 17 дней.

Заболевание у пожилой женщины протекало в средней форме тяжести. Коронавирус привел к развитию двухсторонней пневмонии.

Врачи сообщили, что пациента всегда находилась в хорошем настроении. Медики, которые ее лечили, говорят о ней "умничка".

"Она с самого начала знала, что вернется домой здоровой. А врачи, которые еще до начала пандемии изучили подходы по лечению пациентов с новым коронавирусом, оказали пожилой женщине необходимую помощь. 28 мая 90-летняя Евдокия Ильинична Кисленко благополучно выписалась из инфекционного госпиталя ККБ", — сообщили в Краевой клинической больнице.

Евдокия Ильинична установила рекорд — она стала самой пожилой пациенткой в Красноярске, которая победила коронавирус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 106-летнюю москвичку госпитализировали с подозрением на COVID-19.

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Таксист из Москвы спас свою клиентку с помощью мобильного приложения

Россия » Центр » Москва

"Вести" рассказали о московском таксисте, который спас свою клиентку из плена.

Мужчина принял заказ через приложение и направился в Троицк. По дороге на его мобильный приходили сообщения от клиентки, которая писала о том, что находится в неизвестном месте и подвергается сексуальному насилию.

Водитель приехал на точку, которая указана в карте приложения, но клиентку не обнаружил. Таксист позвонил в 112 и рассказал о произошедшей ситуации. Полиции удалось отследить местоположение пострадавшей и задержать преступников.

Таксиста обещали наградить премией.

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Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Суд в Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов — генерального директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест". Они признаны виновными в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.

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Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В прокуратуре Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве.

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В Жуковском у женщины изъяли 40 свертков с героином

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В подмосковном Жуковском полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в сбыте наркотиков.

При личном досмотре у нее нашли 32 свертка с веществом светлого цвета. В ходе допроса она рассказала, что занималась устройством закладок с наркотиками на территории города.

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