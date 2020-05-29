Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, которых обвиняют в разбойном нападении.
По версии следствия, в середине апреля обвиняемые находились на рынке в городе Артеме, они хотели купить спиртное, но им не хватало денег.
Там же, на рынке, они увидели пенсионерку, которая покупала продукты, проследив за пожилой женщиной до дома, преступницы напали на нее в подъезде.
Они "сильно толкнули 82-летнюю женщину на бетонный пол подъезда, придавили руками и угрожали физической расправой. Потерпевшая почувствовала сильную физическую боль и стала задыхаться. В этот момент обвиняемые похитили у нее сотовый телефон и деньги, причинив ущерб на общую сумму 4,5 тысячи рублей. Деньги они потратили на приобретение спиртного", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Потерпевшая является ветераном труда и членом общероссийской общественной организации "Дети войны". В годы войны она находилась в оккупации, уточнили в ведомстве.
Личности нападавших удалось установить благодаря записи камер видеонаблюдения, установленных на рынке. Уголовное дело передано в суд.
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Врачи сообщили, что пациента всегда находилась в хорошем настроении. Медики, которые ее лечили, говорят о ней "умничка".
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