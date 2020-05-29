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Источник Правда.Ру

В Жуковском у женщины изъяли 40 свертков с героином

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В подмосковном Жуковском полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в сбыте наркотиков.

При личном досмотре у нее нашли 32 свертка с веществом светлого цвета. В ходе допроса она рассказала, что занималась устройством закладок с наркотиками на территории города.

При выезде на названные адреса оперативники обнаружили еще несколько пакетиков. Экспертиза подтвердила, что это героин.

"Оперативниками установлено: в марте этого года от неизвестного мужчины злоумышленнице поступило предложение о реализации наркотических средств на территории г. о. Жуковский. В качестве оплаты ей бесплатно предоставлялся наркотик для личных нужд. В течение нескольких месяцев наркосбытчик с помощью закладок на территории Москвы оставлял правонарушительнице свертки с героином весом до 200 граммов, после чего она расфасовывала наркотик и раскладывала в тайники", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков. В настоящее время полицейские устанавливают соучастников задержанной.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как жителя Ленинградской области задержали при перевозке 12 килограммов мефедрона.

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Сотрудница турфирмы в Петербурге обманула клиентов на 5 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В прокуратуре Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы, которую обвиняют в крупном мошенничестве.

туризм прокуратура мошенничество санкт-петербург

Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Суд в Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов — генерального директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест". Они признаны виновными в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.

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Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

Спорт

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить:

  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
  • Илья Шкуренев (многоборье);
  • Сергей Шубенков (барьерист);
  • Василий Мизинов (ходьба).
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В Приморье двух женщин обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследования уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, их обвиняют в разбойном нападении.

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Первоиарх РПЦ навал пандемию возможностью для духовного роста

Религия

Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

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