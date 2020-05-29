В Жуковском у женщины изъяли 40 свертков с героином

В подмосковном Жуковском полицейские задержали 42-летнюю женщину по подозрению в сбыте наркотиков.

При личном досмотре у нее нашли 32 свертка с веществом светлого цвета. В ходе допроса она рассказала, что занималась устройством закладок с наркотиками на территории города.

При выезде на названные адреса оперативники обнаружили еще несколько пакетиков. Экспертиза подтвердила, что это героин.

"Оперативниками установлено: в марте этого года от неизвестного мужчины злоумышленнице поступило предложение о реализации наркотических средств на территории г. о. Жуковский. В качестве оплаты ей бесплатно предоставлялся наркотик для личных нужд. В течение нескольких месяцев наркосбытчик с помощью закладок на территории Москвы оставлял правонарушительнице свертки с героином весом до 200 граммов, после чего она расфасовывала наркотик и раскладывала в тайники", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков. В настоящее время полицейские устанавливают соучастников задержанной.

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