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Источник Правда.Ру

В зоопарке Австралии два льва напали на уборщицу

Происшествия » Человеческий фактор

Австралийский телеканал ABC сообщил о работнице зоопарка, которая подверглась нападению двух львов в городе Науре.

Сотрудница зоопарка "Shoalhaven" была найдена с тяжелыми травмами головы и шеи. Известно, что животные напали на нее во время чистки вольеров. Уборщица госпитализирована и находится в критическом состоянии.

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Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

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Сотрудница банка в Кузбассе попалась на краже денег из кассы

Происшествия » Человеческий фактор

В городе Киселевске Кемеровской области суд вынес приговор по делу в отношении 50-летней местной жительницы, бывшей сотрудницы одного из банков. Ее обвиняли в крупной растрате.

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Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете

Происшествия » Человеческий фактор

В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.

Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.

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Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма

Мир

Канада, упорно боровшаяся в течение нескольких десятилетий за то, чтобы стать открытым и плюралистическим обществом, где все культуры могут смешиваться, во время пандемии COVID-19 "подцепила" вирус расизма.

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Жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.

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