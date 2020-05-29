Австралийский телеканал ABC сообщил о работнице зоопарка, которая подверглась нападению двух львов в городе Науре.
Сотрудница зоопарка "Shoalhaven" была найдена с тяжелыми травмами головы и шеи. Известно, что животные напали на нее во время чистки вольеров. Уборщица госпитализирована и находится в критическом состоянии.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.
"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.
Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.
В городе Киселевске Кемеровской области суд вынес приговор по делу в отношении 50-летней местной жительницы, бывшей сотрудницы одного из банков. Ее обвиняли в крупной растрате.
В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.
Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.