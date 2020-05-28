На Кубани мошенники украли деньги, выделенные на нацпроект

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.

Как выяснило следствие, компания, которой руководили аферисты, заключила договор с местной хоккейной школой о поставке новой машины для заливки и уборки льда. Деньги выделялись в рамках нацпроекта по улучшению технической базы спортшколы.

Технику оценили в 6,7 миллионов рублей, часть суммы была перечислена в качестве предоплаты.

"По данным следствия, руководство предприятия с целью личного обогащения условия контракта не выполнило. Предназначенная для заливки и уборки льда машина не была поставлена заказчику, полученный авансовый платеж был ими израсходован на собственные нужды. В результате спортивной школе был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 2 млн рублей", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, добавили в ведомстве.

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