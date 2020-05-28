Жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.

"По данным следствия, мужчина заметил недалеко от своего фермерского хозяйства вблизи села Емельяновка 15-летнего подростка с металлоискателем. Фермер, угрожая насилием, заставил мальчика сесть в автомобиль и отвез по месту жительства его тети, у которой он гостил на каникулах. Не выпуская ребенка из машины, фигурант дела потребовал за его свободу выкуп в 120 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

После этого похититель отвез мальчика на территорию своей сельскохозяйственной базы, где заставил работать.

Сейчас с фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия, ребенку понадобилась помощь психолога.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Курской области двое местных жителей похитили мужчину, которого случайно сбили на дороге, после чего он умер.