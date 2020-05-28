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Источник Правда.Ру

Жителя Крыма задержали по подозрению в похищении подростка

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.

"По данным следствия, мужчина заметил недалеко от своего фермерского хозяйства вблизи села Емельяновка 15-летнего подростка с металлоискателем. Фермер, угрожая насилием, заставил мальчика сесть в автомобиль и отвез по месту жительства его тети, у которой он гостил на каникулах. Не выпуская ребенка из машины, фигурант дела потребовал за его свободу выкуп в 120 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

После этого похититель отвез мальчика на территорию своей сельскохозяйственной базы, где заставил работать.

Сейчас с фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия, ребенку понадобилась помощь психолога.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Курской области двое местных жителей похитили мужчину, которого случайно сбили на дороге, после чего он умер.

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Смогут ли фитнес-клубы работать по новым правилам Роспотренадзора?

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.

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Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете

Происшествия » Человеческий фактор

В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.

Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.

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На Кубани мошенники украли деньги, выделенные на нацпроект

Происшествия » Парад мошенников

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "Согласие" и ее 43-летнего сына, который руководил предприятием по доверенности.

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Сотрудница банка в Кузбассе попалась на краже денег из кассы

Происшествия » Человеческий фактор

В городе Киселевске Кемеровской области суд вынес приговор по делу в отношении 50-летней местной жительницы, бывшей сотрудницы одного из банков. Ее обвиняли в крупной растрате.

мвд банк хищения кузбасс

Горного мастера обвиняют в гибели рабочих угольного разреза в Кузбассе

Происшествия » Человеческий фактор

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу в отношении горного мастера производственной службы угольного разреза "Распадский". Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

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В Петербурге мошенники обманули слепую пенсионерку
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МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу
Супруга Петросяна призналась, что перенесла сложную операцию
Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете
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