Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего владельца фермерского хозяйства из Нижнегорского района, его подозревают в похищении подростка.
"По данным следствия, мужчина заметил недалеко от своего фермерского хозяйства вблизи села Емельяновка 15-летнего подростка с металлоискателем. Фермер, угрожая насилием, заставил мальчика сесть в автомобиль и отвез по месту жительства его тети, у которой он гостил на каникулах. Не выпуская ребенка из машины, фигурант дела потребовал за его свободу выкуп в 120 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
После этого похититель отвез мальчика на территорию своей сельскохозяйственной базы, где заставил работать.
Сейчас с фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия, ребенку понадобилась помощь психолога.
Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
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