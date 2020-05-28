В городе Киселевске Кемеровской области суд вынес приговор по делу в отношении 50-летней местной жительницы, бывшей сотрудницы одного из банков. Ее обвиняли в крупной растрате.
В полицию обратился сотрудник службы безопасности банка, который рассказал, что после ревизии местного офиса была обнаружена недостача двух миллионов рублей.
Полицейские провели проверку и задержали заведующую кассой банка.
"Следствием установлено, что фигурантка похищала из кассы купюры различного номинала и передавала их в долг своей знакомой предпринимательнице. Последняя обещала вернуть наличные в срок, но так и не сделала этого. В общей сложности сотрудница банка похитила около двух миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Суд признал фигурантку виновной и назначил ей в качестве наказания 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Вопрос о возмещении ущерба будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства, добавили в ведомстве.
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