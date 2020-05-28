Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете

В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.

Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения, находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.

Молодой человек был сильно не трезв и вел себя вызывающе. Другой пассажир 1986 года рождения сделал ему замечание. Пьяного юношу это взбесило, и он набросился на мужчину с кулаками.

"Преступление совершено после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из города Сочи. Выражаясь грубой нецензурной бранью, подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары по голове, игнорируя при этом замечания экипажа воздушного судна прекратить противоправные деяния, продолжая нарушать общественный порядок", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В настоящий момент авиадебошир по решению суда находится под домашним арестом.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Чите авиадебошира пришлось успокаивать с помощью скотча.