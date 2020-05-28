В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.
Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения, находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.
Молодой человек был сильно не трезв и вел себя вызывающе. Другой пассажир 1986 года рождения сделал ему замечание. Пьяного юношу это взбесило, и он набросился на мужчину с кулаками.
"Преступление совершено после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из города Сочи. Выражаясь грубой нецензурной бранью, подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары по голове, игнорируя при этом замечания экипажа воздушного судна прекратить противоправные деяния, продолжая нарушать общественный порядок", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В настоящий момент авиадебошир по решению суда находится под домашним арестом.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Чите авиадебошира пришлось успокаивать с помощью скотча.
Молодая супруга юмориста Евгений Петросянапризналась, что из-за проблем со здоровьем ей пришлось перенести серьезную операцию и отказаться от ношения обуви на каблуках.
Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Красноярска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.
В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.
Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимается до +23… +25 градусов.
А вот воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов.
Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий было возбуждено по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ Северной Осетии.
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