Горного мастера обвиняют в гибели рабочих угольного разреза в Кузбассе

В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу в отношении горного мастера производственной службы угольного разреза "Распадский". Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Трагедия произошла в феврале 2019 года в городе Междуреченске Кемеровской области.

Служебный транспорт, в котором ехали работники угольного разреза, съехал с площадки, подготовленной для бурения, и опрокинулся в горную выработку с высоты порядка 10 метров. В результате погибли 8 работников предприятия, еще 4 с тяжелыми травмами попали в больницу.

"Причиной произошедшего стали нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, допущенные горным мастером, а также начальником смены производственной службы и водителем предприятия", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в суд.

Уголовные дела в отношении начальника смены производственной службы и водителя предприятия уже рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об уголовном деле против мастера участка ЖЭУ на Чукотке, которого обвиняют в смерти двух мальчиков.