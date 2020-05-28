В Генпрокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по делу в отношении горного мастера производственной службы угольного разреза "Распадский". Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Трагедия произошла в феврале 2019 года в городе Междуреченске Кемеровской области.
Служебный транспорт, в котором ехали работники угольного разреза, съехал с площадки, подготовленной для бурения, и опрокинулся в горную выработку с высоты порядка 10 метров. В результате погибли 8 работников предприятия, еще 4 с тяжелыми травмами попали в больницу.
"Причиной произошедшего стали нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, допущенные горным мастером, а также начальником смены производственной службы и водителем предприятия", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в суд.
Уголовные дела в отношении начальника смены производственной службы и водителя предприятия уже рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров, добавили в ведомстве.
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