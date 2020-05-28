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Источник Правда.Ру

Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Суд в Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов — генерального директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест". Они признаны виновными в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.

Суд установил, что с декабря 2013 по январь 2016 руководители стройфирмы похитили у клиентов деньги, предназначенные для строительства жилого комплекса "Первый Пермский микрорайон".

"Злоумышленники заключили с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, однако взятые на себя обязательства по завершению строительства домов и ввода их в эксплуатацию не выполнили, присвоив и растратив полученные денежные средства", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, супруги причинили ущерб 280 гражданам, юридическому лицу и одному из банковских учреждений на сумму около 1 миллиарда рублей.

"Суд приговорил генерального директора организации к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, а ее супруга — члена совета директоров — к 6 годам лишения свободы", — уточнили в ведомстве.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Геленджике строители похитили у дольщиков около миллиарда рублей.

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Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка

Экономика

Компания Facebook оштрафована за непредоставление данных о локализации баз данных пользователей из России на серверах, расположенных в нашей стране. Штраф наложил Роскомнадзор.

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Житель Ленобласти не довез в Кемерово 12 килограммов наркотиков

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Оперативникам полиции по Нижегородской области поступила информация о том, что через область транзитом происходит перевозка крупной партии наркотиков.

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Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Мир

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках форума Фонда имени Конрада Аденауэра заявила, что в этом году отношения с Россией будут приоритетным направлением внешней политики Германии.

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В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

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Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области суд постановил заключить под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2020 обвиняемый, находясь в московской квартире, в ходе ссоры ударил своего 64-летнего соседа металлическим инструментом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал в две большие сумки и отвез в лесной массив, расположенный в г. о. Домодедово", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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