Супружеская пара в Перми получила срок за растрату миллиарда рублей

Суд в Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов — генерального директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест". Они признаны виновными в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.

Суд установил, что с декабря 2013 по январь 2016 руководители стройфирмы похитили у клиентов деньги, предназначенные для строительства жилого комплекса "Первый Пермский микрорайон".

"Злоумышленники заключили с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, однако взятые на себя обязательства по завершению строительства домов и ввода их в эксплуатацию не выполнили, присвоив и растратив полученные денежные средства", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, супруги причинили ущерб 280 гражданам, юридическому лицу и одному из банковских учреждений на сумму около 1 миллиарда рублей.

"Суд приговорил генерального директора организации к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, а ее супруга — члена совета директоров — к 6 годам лишения свободы", — уточнили в ведомстве.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Геленджике строители похитили у дольщиков около миллиарда рублей.