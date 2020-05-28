Суд в Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов — генерального директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест". Они признаны виновными в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями.
Суд установил, что с декабря 2013 по январь 2016 руководители стройфирмы похитили у клиентов деньги, предназначенные для строительства жилого комплекса "Первый Пермский микрорайон".
"Злоумышленники заключили с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве жилья, однако взятые на себя обязательства по завершению строительства домов и ввода их в эксплуатацию не выполнили, присвоив и растратив полученные денежные средства", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Таким образом, супруги причинили ущерб 280 гражданам, юридическому лицу и одному из банковских учреждений на сумму около 1 миллиарда рублей.
"Суд приговорил генерального директора организации к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, а ее супруга — члена совета директоров — к 6 годам лишения свободы", — уточнили в ведомстве.
Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.
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