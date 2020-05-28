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Источник Правда.Ру

Житель Красноярска больше года прятал тело убитой пенсионерки

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Красноярска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 20 февраля 2019 года обвиняемый, приехал к 76-летней женщине, которую он хорошо знал, потому что в школе она была его учительницей физкультуры.

Они должны были обсудить ремонт ее квартиры, но в разговоре у подъезда поссорились по пустяковому поводу.

"По словам обвиняемого, бывшая учительница стала ругать его за неправильный образ жизни, курение и нежелание заниматься спортом. Мужчина толкнул ее, и она, упав, ударилась головой о лестницу, ведущую в подвальное помещение. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина испугался и спрятал тело в подвале дома, а ночью вывез его в свой гараж, где спустил в погреб и забросал мусором. Больше года пенсионерка числилась пропавшей без вести.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для принятия решения об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве и расчленении знакомого.

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Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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Министра экологии Северной Осетии арестовали за превышение полномочий

Происшествия » Человеческий фактор

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий было возбуждено по материалам совместной проверки прокуратуры и ФСБ Северной Осетии.

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В Совете Федерации оценили прогулки по расписанию в Москве

Общество

Жителям Москвы разрешили выходить на улицу. Правда, делать это можно только по расписанию, которое составят городские власти.

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Пьяного мужчину с ножом задержали в Северодвинске

Происшествия » Человеческий фактор

Ранее судимого 40-летнего жителя Архангельской области задержали по подозрению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью.

"По версии следствия, в ночь на 27 мая 2020 года по месту жительства по улице Южной в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа 9-летней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанес удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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СК возбудил дело после обрушения балкона в Астрахани

Происшествия » Человеческий фактор

В Следственном комитете по Астраханской области завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека.

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