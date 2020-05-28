Житель Красноярска больше года прятал тело убитой пенсионерки

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Красноярска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 20 февраля 2019 года обвиняемый, приехал к 76-летней женщине, которую он хорошо знал, потому что в школе она была его учительницей физкультуры.

Они должны были обсудить ремонт ее квартиры, но в разговоре у подъезда поссорились по пустяковому поводу.

"По словам обвиняемого, бывшая учительница стала ругать его за неправильный образ жизни, курение и нежелание заниматься спортом. Мужчина толкнул ее, и она, упав, ударилась головой о лестницу, ведущую в подвальное помещение. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина испугался и спрятал тело в подвале дома, а ночью вывез его в свой гараж, где спустил в погреб и забросал мусором. Больше года пенсионерка числилась пропавшей без вести.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для принятия решения об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве и расчленении знакомого.