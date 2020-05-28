Житель Ленобласти не довез в Кемерово 12 килограммов наркотиков

Оперативникам полиции по Нижегородской области поступила информация о том, что через область транзитом происходит перевозка крупной партии наркотиков.

На автодороге М7 "Волга" 10 мая 2020 года был остановлен автомобиль под управлением жителя города Мурино Ленинградской области 1994 года рождения.

"В ходе досмотра автомобиля в багажном отделении под ковриком были обнаружены 2 черных полиэтиленовых свертка с мефедроном массой 1497 граммов и в салоне автомобиля за сидением водителя обнаружена спортивная сумка, в которой находилось 7 полиэтиленовых свертков с метамфетамином общей массой 9989 граммов", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Было изъято в общей сложности около 12 кг синтетического наркотика, который предназначался для продажи оптовым покупателям в Кемерово. Такого количества мефедрона хватило бы на 23 000 разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Задержанный решением суда помещен под стражу, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Приморье задержали наркоторговцев, которые переправляли запрещенные вещества в посылках с бытовой техникой.