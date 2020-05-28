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Источник Правда.Ру

Житель Ленобласти не довез в Кемерово 12 килограммов наркотиков

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Оперативникам полиции по Нижегородской области поступила информация о том, что через область транзитом происходит перевозка крупной партии наркотиков.

На автодороге М7 "Волга" 10 мая 2020 года был остановлен автомобиль под управлением жителя города Мурино Ленинградской области 1994 года рождения.

"В ходе досмотра автомобиля в багажном отделении под ковриком были обнаружены 2 черных полиэтиленовых свертка с мефедроном массой 1497 граммов и в салоне автомобиля за сидением водителя обнаружена спортивная сумка, в которой находилось 7 полиэтиленовых свертков с метамфетамином общей массой 9989 граммов", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Было изъято в общей сложности около 12 кг синтетического наркотика, который предназначался для продажи оптовым покупателям в Кемерово. Такого количества мефедрона хватило бы на 23 000 разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Задержанный решением суда помещен под стражу, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Приморье задержали наркоторговцев, которые переправляли запрещенные вещества в посылках с бытовой техникой.

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В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр.

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Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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Экстази в микроволновке: на Дальнем Востоке задержали наркоторговцев

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Хабаровском крае полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в регион по железной дороге.

В начале марта на складе одной из хабаровских транспортных компаний была обнаружена микроволновая печь, в которой находился тайник с килограммом мефедрона и более тысячи таблеток экстази.

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Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

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Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области суд постановил заключить под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2020 обвиняемый, находясь в московской квартире, в ходе ссоры ударил своего 64-летнего соседа металлическим инструментом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал в две большие сумки и отвез в лесной массив, расположенный в г. о. Домодедово", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Житель Ленобласти не довез в Кемерово 12 килограммов наркотиков
Программа Build UP 2020 привлекла более 630 стартапов
Туристы пытаются хитростью проникнуть на территорию Алтайского края
Уровень смертности от COVID в Москве - один из самых низких в мире
Главного тренера сборной России по биатлону заменят начальником команды
В Калмыкии обнаружили немецкий блиндаж с боеприпасами
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