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Источник Правда.Ру

В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.

По версии следствия, преступная группа из пяти человек на протяжении двух лет, с конца 2018 по май 2020 года, на территории Нефтекамска занималась проведением незаконных азартных игр.

"Под игровой клуб подозреваемыми были арендованы несколько нежилых помещений в одном из многоквартирных домов города, приобретено 15 компьютеров, на которые установлено специальное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. Организаторами преступной группы выступили двое жителей города Нефтекамска, которые привлекли двоих мужчин и одну женщину для работы охранниками и кассиром игрового клуба", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Для конспирации клуб существовал под вывеской букмекерской конторы, а в случае проверки игровое программное обеспечение на компьютерах отключалось удаленно. Сервер, с которого осуществлялось управление системой, находился в специально оборудованном тайнике в подвальном помещении.

Игровой клуб удалось окончательно закрыть в мае 2020 года, все оборудование изъято, решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных организаторов, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Приморье закрыли нелегальное онлайн-казино.

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Россия и Япония готовы к диалогу

Мир » Азия » Дальний Восток

Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.

В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.

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Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области суд постановил заключить под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2020 обвиняемый, находясь в московской квартире, в ходе ссоры ударил своего 64-летнего соседа металлическим инструментом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал в две большие сумки и отвез в лесной массив, расположенный в г. о. Домодедово", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

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Экстази в микроволновке: на Дальнем Востоке задержали наркоторговцев

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Хабаровском крае полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в регион по железной дороге.

В начале марта на складе одной из хабаровских транспортных компаний была обнаружена микроволновая печь, в которой находился тайник с килограммом мефедрона и более тысячи таблеток экстази.

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Восьмерых человек в Самаре обвиняют в сбыте фальшивых денег

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В суд Самарской области направлено уголовное дело в отношении восьмерых местных жителей, которых обвиняют в хранении, перевозке и сбыте поддельных денежных купюр.

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