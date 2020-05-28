В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.

По версии следствия, преступная группа из пяти человек на протяжении двух лет, с конца 2018 по май 2020 года, на территории Нефтекамска занималась проведением незаконных азартных игр.

"Под игровой клуб подозреваемыми были арендованы несколько нежилых помещений в одном из многоквартирных домов города, приобретено 15 компьютеров, на которые установлено специальное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. Организаторами преступной группы выступили двое жителей города Нефтекамска, которые привлекли двоих мужчин и одну женщину для работы охранниками и кассиром игрового клуба", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Для конспирации клуб существовал под вывеской букмекерской конторы, а в случае проверки игровое программное обеспечение на компьютерах отключалось удаленно. Сервер, с которого осуществлялось управление системой, находился в специально оборудованном тайнике в подвальном помещении.

Игровой клуб удалось окончательно закрыть в мае 2020 года, все оборудование изъято, решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных организаторов, уточнили в ведомстве.

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