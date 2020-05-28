Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого

В Московской области суд постановил заключить под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2020 обвиняемый, находясь в московской квартире, в ходе ссоры ударил своего 64-летнего соседа металлическим инструментом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал в две большие сумки и отвез в лесной массив, расположенный в г. о. Домодедово", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Сумки с частями тела мужчины обнаружили местные жители 24 мая.

Следователи с участием обвиняемого уже произвели осмотр квартиры и местности, где были обнаружены сумки.

Изъяты кухонный нож и металлический инструмент, которым было нанесено повреждение потерпевшему. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержали мужчин, которые с помощью лома и кувалды громили банкоматы и ограбили магазин в Домодедове.