В Московской области суд постановил заключить под стражу местного жителя, которого обвиняют в убийстве.
"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2020 обвиняемый, находясь в московской квартире, в ходе ссоры ударил своего 64-летнего соседа металлическим инструментом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления обвиняемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал в две большие сумки и отвез в лесной массив, расположенный в г. о. Домодедово", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Сумки с частями тела мужчины обнаружили местные жители 24 мая.
Следователи с участием обвиняемого уже произвели осмотр квартиры и местности, где были обнаружены сумки.
Изъяты кухонный нож и металлический инструмент, которым было нанесено повреждение потерпевшему. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, добавили в ведомстве.
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