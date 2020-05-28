Экстази в микроволновке: на Дальнем Востоке задержали наркоторговцев

В Хабаровском крае полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в регион по железной дороге.

В начале марта на складе одной из хабаровских транспортных компаний была обнаружена микроволновая печь, в которой находился тайник с килограммом мефедрона и более тысячи таблеток экстази.

Как выяснилось, злоумышленники использовали схему, по которой наркотики прятались в бытовую технику и отправлялись посылками по железной дороге в восточные регионы России.

В дальнейшем оперативники получили информацию, что организатор преступной деятельности вылетел в Москву для закупки очередной партии наркотиков.

"В столице злоумышленник бесконтактным способом приобрел свыше килограмма мефедрона и, поместив его в микроволновую печь, попытался отправить через транспортную компанию в Хабаровск. Оперативники изъяли наркотическое средство и заменили его на муляж. В момент получения посылки в Хабаровске подозреваемый был задержан", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков, подозреваемых заключили под стражу.

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