В Хабаровском крае полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в регион по железной дороге.
В начале марта на складе одной из хабаровских транспортных компаний была обнаружена микроволновая печь, в которой находился тайник с килограммом мефедрона и более тысячи таблеток экстази.
Как выяснилось, злоумышленники использовали схему, по которой наркотики прятались в бытовую технику и отправлялись посылками по железной дороге в восточные регионы России.
В дальнейшем оперативники получили информацию, что организатор преступной деятельности вылетел в Москву для закупки очередной партии наркотиков.
"В столице злоумышленник бесконтактным способом приобрел свыше килограмма мефедрона и, поместив его в микроволновую печь, попытался отправить через транспортную компанию в Хабаровск. Оперативники изъяли наркотическое средство и заменили его на муляж. В момент получения посылки в Хабаровске подозреваемый был задержан", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.
"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.
Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.
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"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
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