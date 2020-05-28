СК возбудил дело после обрушения балкона в Астрахани

В Следственном комитете по Астраханской области завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека.

Инцидент произошел днем 17 ноября 2019 года. Двое знакомых находились на балконе 4-го этажа дома по улице Яблочкова в Ленинском районе Астрахани.

В какой-то момент балкон рухнул вместе с находившимися на нем мужчинами. С различными травмами их доставили в больницу, где на следующий день один астраханец 1980 года рождения скончался. Второй мужчина долгое время пролежал в реанимации, но его жизнь удалось спасти.

В связи с происшествием было назначено проведение ряда экспертиз.

"Согласно заключению эксперта, причина обрушения металлического ограждения балкона квартиры связана с ненадлежащим техническим состоянием конструкции ограждения и балконной плиты. Таким образом, оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело после обрушения лестничных маршей в подъезде жилого дома в Энгельсе.