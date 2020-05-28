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Источник Правда.Ру

СК возбудил дело после обрушения балкона в Астрахани

Происшествия » Человеческий фактор

В Следственном комитете по Астраханской области завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека.

Инцидент произошел днем 17 ноября 2019 года. Двое знакомых находились на балконе 4-го этажа дома по улице Яблочкова в Ленинском районе Астрахани.

В какой-то момент балкон рухнул вместе с находившимися на нем мужчинами. С различными травмами их доставили в больницу, где на следующий день один астраханец 1980 года рождения скончался. Второй мужчина долгое время пролежал в реанимации, но его жизнь удалось спасти.

В связи с происшествием было назначено проведение ряда экспертиз.

"Согласно заключению эксперта, причина обрушения металлического ограждения балкона квартиры связана с ненадлежащим техническим состоянием конструкции ограждения и балконной плиты. Таким образом, оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело после обрушения лестничных маршей в подъезде жилого дома в Энгельсе.

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Мастеру ЖЭУ Чукотки предъявили обвинение в гибели двух мальчиков

Происшествия » Человеческий фактор

Мастер жилищно-эксплуатационного участка пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ, которые привели к причинению смерти по неосторожности двоих человек.

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Геофизики записали редкие звуки нарвалов

Наука

Нарвалов считают морскими единорогами. Это связно не только с внешним сходством, и с неким ореолом таинственности, который окружает этих животных.

Ученые раскрыли загадку нарвалов

Биологи записали редкие звуки, которые издают эти морские млекопитающие.

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В Барнауле задержан виновник смертельного пожара

Происшествия » Человеческий фактор

В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Пьяного мужчину с ножом задержали в Северодвинске

Происшествия » Человеческий фактор

Ранее судимого 40-летнего жителя Архангельской области задержали по подозрению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью.

"По версии следствия, в ночь на 27 мая 2020 года по месту жительства по улице Южной в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа 9-летней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанес удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Норвежская семья обнаружила захоронение викингов под своим домом

Наука

В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.

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