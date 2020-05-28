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Источник Правда.Ру

Пьяного мужчину с ножом задержали в Северодвинске

Происшествия » Человеческий фактор

Ранее судимого 40-летнего жителя Архангельской области задержали по подозрению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью.

"По версии следствия, в ночь на 27 мая 2020 года по месту жительства по улице Южной в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа 9-летней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанес удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Женщину удалось спасти только благодаря своевременно оказанной врачебной помощи. Сейчас она прооперирована и находится в больнице.

Следователи изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый от дачи показаний отказался.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Татарстане женщину отправили на принудительное лечение после убийства одного своего ребенка и попытки убийства второго.

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В Барнауле задержан виновник смертельного пожара

Происшествия » Человеческий фактор

В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Женщина получила срок за убийство опекаемого ребенка

Происшествия » Человеческий фактор

Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Свердловской области в истязаниях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть ребенка.

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Норвежская семья обнаружила захоронение викингов под своим домом

Наука

В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.

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"Зенит" против проведения матчей со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.

Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.

"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.

"Зенит" после 22-х туров чемпионата лидирует в турнирной таблице. Команда опережает преследователей на 9 очков.

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Мастеру ЖЭУ Чукотки предъявили обвинение в гибели двух мальчиков

Происшествия » Человеческий фактор

Мастер жилищно-эксплуатационного участка пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ, которые привели к причинению смерти по неосторожности двоих человек.

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