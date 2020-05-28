Ранее судимого 40-летнего жителя Архангельской области задержали по подозрению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью.
"По версии следствия, в ночь на 27 мая 2020 года по месту жительства по улице Южной в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа 9-летней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанес удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Женщину удалось спасти только благодаря своевременно оказанной врачебной помощи. Сейчас она прооперирована и находится в больнице.
Следователи изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Подозреваемый от дачи показаний отказался.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.
Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.
"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.
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