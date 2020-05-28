Пьяного мужчину с ножом задержали в Северодвинске

Ранее судимого 40-летнего жителя Архангельской области задержали по подозрению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью.

"По версии следствия, в ночь на 27 мая 2020 года по месту жительства по улице Южной в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа 9-летней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанес удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Женщину удалось спасти только благодаря своевременно оказанной врачебной помощи. Сейчас она прооперирована и находится в больнице.

Следователи изъяли орудие преступления, допрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый от дачи показаний отказался.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

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