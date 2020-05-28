В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали трех ранее судимых жителей городского округа Коломна в возрасте от 44 лет до 51 года. В ходе обысков в жилищах задержанных, полицейскими обнаружены и изъяты: одежда, обувь, балаклавы и кепки, в которых находились злоумышленники в момент совершения преступления, а также ломы и кувалда, используемые при проникновении в помещение магазина", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным оперативников, подозреваемые причастны к десяти кражам из магазинов и отделений банков в Егорьевске и Домодедово. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как вор в маске старика вскрывал банкоматы в Пензе.