В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.
Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.
Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали трех ранее судимых жителей городского округа Коломна в возрасте от 44 лет до 51 года. В ходе обысков в жилищах задержанных, полицейскими обнаружены и изъяты: одежда, обувь, балаклавы и кепки, в которых находились злоумышленники в момент совершения преступления, а также ломы и кувалда, используемые при проникновении в помещение магазина", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данным оперативников, подозреваемые причастны к десяти кражам из магазинов и отделений банков в Егорьевске и Домодедово. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.
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