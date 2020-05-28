В качестве обвиняемого по делу проходит 48-летний Алексей Назаров, который являлся активным участником одной из казанских бандитских группировок.
По версии следствия, летом 2011 года между участниками казанских группировок — "седьмовскими" и "первомайскими" — произошел конфликт, в ходе которого был серьезно избит один из бойцов "первомайских".
Ожидая ответных действий, "седьмовские" решили устроить засаду. По меньшей мере пятеро участников группировки с охотничьими ружьями и обрезками арматуры расположились по периметру одного из дворов.
"Увидев, как во двор заехал автомобиль, злоумышленники решили, что это "первомайские", и стали обстреливать его из ружей. В действительности автомобилем управлял 18-летний водитель, помимо которого в салоне находились трое несовершеннолетних, никто из которых не имел отношения к группировкам", — сообщили в региональном СК РФ.
Ранения получили двое пассажиров, один из которых спустя несколько часов скончался в больнице.
Троих участников нападения задержали и приговорили к различным срокам лишения свободы. Назаров же был объявлен в федеральный розыск и задержан только в октябре 2019 года.
Сейчас он находится под стражей, уголовное дело передано в суд.
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