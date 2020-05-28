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Источник Правда.Ру

Жителя Татарстана обвиняют в убийстве по ошибке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В качестве обвиняемого по делу проходит 48-летний Алексей Назаров, который являлся активным участником одной из казанских бандитских группировок.

По версии следствия, летом 2011 года между участниками казанских группировок — "седьмовскими" и "первомайскими" — произошел конфликт, в ходе которого был серьезно избит один из бойцов "первомайских".

Ожидая ответных действий, "седьмовские" решили устроить засаду. По меньшей мере пятеро участников группировки с охотничьими ружьями и обрезками арматуры расположились по периметру одного из дворов.

"Увидев, как во двор заехал автомобиль, злоумышленники решили, что это "первомайские", и стали обстреливать его из ружей. В действительности автомобилем управлял 18-летний водитель, помимо которого в салоне находились трое несовершеннолетних, никто из которых не имел отношения к группировкам", — сообщили в региональном СК РФ.

Ранения получили двое пассажиров, один из которых спустя несколько часов скончался в больнице.

Троих участников нападения задержали и приговорили к различным срокам лишения свободы. Назаров же был объявлен в федеральный розыск и задержан только в октябре 2019 года.

Сейчас он находится под стражей, уголовное дело передано в суд.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Солнечногорске задержаны пятеро подозреваемых в организации убийства.

ск рф казань убийство

В Удмуртии пенсионерку убили за четыреста рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Удмуртии сотрудниками Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Ижевска, его подозревают в убийстве.

ск рф ижевск убийство

В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

мвд кража московская область

В Воронежской области раскрыто убийство девятилетней девочки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Как выяснило следствие, девятилетняя девочка ушла из дома в селе 2-м Никольском Бобровского района Воронежской области вечером 25 мая. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщили лишь спустя двое суток.

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Испанский диетолог перечислила наиболее вредные продукты для печени

Здоровье

Испанский врач-диетолог Ева Родригес перечислила продукты, употребление которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье печени.

печень ева родригес продукты питания российские врачи

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

бокс рестлинг майк тайсон
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Испанский диетолог перечислила наиболее вредные продукты для печени
Чемпион мира Рами подаст в суд на "Сочи"
Роспотребнадзор рассказал, как ходить в кино безопасно
Жителя Татарстана обвиняют в убийстве по ошибке
Тайсон Фьюри согласился на бой с Майком Тайсоном
Больше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19
Положительные тесты на COVID-19 за сутки получили жители всех регионов
Глава ДНР рассказал, кто мог взломать его Twitter
В Воронежской области раскрыто убийство девятилетней девочки
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