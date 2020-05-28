Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Следственном комитете по Республике Тыва после проверки строительства домов для детей-сирот.
Дома должны были построить в селе Самагалтае Тес-Хемского района республики, однако в процессе строительства вскрылись факты крупных хищений.
Государственный контракт на строительство двух домов для детей-сирот между республиканскими властями и подрядчиком в лице ООО "Энергострой" был заключен в августе 2019 года.
"В ноябре и декабре 2019 года подрядчиком были представлены фиктивные акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, при этом строительные работы по государственному контракту не были выполнены, а их объем не соответствовал указанным справкам. На основании указанных документов на расчетный счет подрядчика были перечислены денежные средства в размере свыше четырех миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В настоящий момент по делу ведется расследование, изъята документация, по которой будут назначены экспертизы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Алтае сиротам купили непригодные для жизни квартиры.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.
Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство, чтобы замять уголовное дело, они предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.
От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.
Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.
Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали СМС-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.
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