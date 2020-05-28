В Туве украли деньги при строительстве домов для сирот

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Следственном комитете по Республике Тыва после проверки строительства домов для детей-сирот.

Дома должны были построить в селе Самагалтае Тес-Хемского района республики, однако в процессе строительства вскрылись факты крупных хищений.

Государственный контракт на строительство двух домов для детей-сирот между республиканскими властями и подрядчиком в лице ООО "Энергострой" был заключен в августе 2019 года.

"В ноябре и декабре 2019 года подрядчиком были представлены фиктивные акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, при этом строительные работы по государственному контракту не были выполнены, а их объем не соответствовал указанным справкам. На основании указанных документов на расчетный счет подрядчика были перечислены денежные средства в размере свыше четырех миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящий момент по делу ведется расследование, изъята документация, по которой будут назначены экспертизы.

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