Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции
Футболистам "Спартака" сократят зарплату за май
Жительницу Магадана осудили за рождение и смерть ребенка
Многие россияне по-прежнему не верят в коронавирус
В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8
Свыше 70 тысяч москвичей победили коронавирус
Кипр: туристы, которые получат COVID на острове, отдохнут бесплатно
Еще 62 человека стали жертвами коронавируса в Германии
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
Больше 6,5 тысячи жителей Индии заболели коронавирусом за сутки
Источник Правда.Ру

В Туве украли деньги при строительстве домов для сирот

Происшествия » Парад мошенников

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Следственном комитете по Республике Тыва после проверки строительства домов для детей-сирот.

Дома должны были построить в селе Самагалтае Тес-Хемского района республики, однако в процессе строительства вскрылись факты крупных хищений.

Государственный контракт на строительство двух домов для детей-сирот между республиканскими властями и подрядчиком в лице ООО "Энергострой" был заключен в августе 2019 года.

"В ноябре и декабре 2019 года подрядчиком были представлены фиктивные акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, при этом строительные работы по государственному контракту не были выполнены, а их объем не соответствовал указанным справкам. На основании указанных документов на расчетный счет подрядчика были перечислены денежные средства в размере свыше четырех миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящий момент по делу ведется расследование, изъята документация, по которой будут назначены экспертизы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Алтае сиротам купили непригодные для жизни квартиры.

ск рф мошенничество республика тыва

В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

коронавирус самоизоляция хабаровский край ограничительные меры новосибирская область

Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов

Россия

Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.

"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.

минфин регионы коронавирус михаил мишустин

Лжепрокуроры из Адыгеи промышляли телефонным мошенничеством

Происшествия » Парад мошенников

Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.

Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство, чтобы замять уголовное дело, они предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.

мвд адыгея прокуратура мошенничество

В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Происшествия » Парад мошенников

От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.

Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.

мвд хабаровск финансовая пирамида

Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали СМС-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

мвд мошенничество санкт-петербург
Последние материалы
Главу нового парламента выбрали в Иране
Балотелли разочаровал "Брешию". Контракт будет аннулирован
В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного полицией
Мастеру ЖЭУ Чукотки предъявили обвинение в гибели двух мальчиков
Массовое тестирование на коронавирус проведут в Таиланде
Потерявших работу россиян предложили не обязывать оплачивать детсад
Экспресс-диета для похудения: основные принципы
Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC
Трамп откапывает топор войны против соцсетей
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Познер: США находятся на грани гражданской войны
Кому можно, а кому нельзя ходить в баню
Как уберечь стопы от заражения грибком
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Самоизоляцию в Москве продлили
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ