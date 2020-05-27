Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Сохранение рабочих мест является приоритетной задачей
На Урале завели дело на склад "Красное & Белое" после заражения COVID
Сочинская река Херота приобретет новое название
В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России
В АТОР сообщили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
Синоптики рассказали о погоде в Москве на начало лета
В Москве сообщили о готовности к проведению парада Победы
Сборная России по биатлону осталась без главного тренера
Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19
Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники
Источник Правда.Ру

Жителя Чебоксар признали виновным в реабилитации нацизма

Происшествия » Человеческий фактор

Суд в Республике Чувашия признал виновным 21-летнего жителя  Чебоксар по статье о реабилитации нацизма.

"Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей в Интернете комментарий в виде изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению с поведением советских людей и руководства советским обществом периода Второй мировой войны", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В квартире, где проживал молодой человек, в ходе обыска было обнаружено множество предметов с нацистской символикой и изображениями свастики. Найдены также копии обмундирования солдат немецко-фашистских войск, атрибутика и медали.

Все это позволило следствию и суду сделать вывод о том, что мужчина разделяет националистические взгляды и одобряет идеологию фашизма. К аналогичному выводу пришли специалисты, проводившие комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу.

Молодому человеку назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что задержан один из фигурантов дела "Бессмертного полка". Мужчина выложил на сайт проекта фотографии нацистских преступников.

ск рф ижевск реабилитация нацизма

РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.

По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.

В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.

рпл рфс футбол чемпионат россии по футболу

Больной ДЦП с игрушечным пистолетом пытался ограбить ювелирный магазин

Происшествия » Человеческий фактор

Бразильское издание Journal NH сообщило о преступнике, который, находясь в инвалидном кресле, пытался ограбить ювелирный магазин.

Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. 19-летний парень с диагнозом "ДЦП" угрожал продавцу ювелирного магазина игрушечным пистолетом, перед этим передав ему записку с требованием отдать деньги из кассы.

Заметившие это посетители магазина вызвали полицию.

дцп бразилия происшествия риу-гранди-ду-сул

Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий

Наука

Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.

израиль технология умная палата

Чиновника в Ростовской области будут судить за превышение полномочий

Происшествия » Человеческий фактор

По версии следствия, в 2017 году глава администрации Волгодонского района Ростовской области Сергей Бурлака заключил контракт на поставку водонапорных башен, но проблемы с водой в ряде населенных пунктов не решены до сих пор.

ск рф ростовская область превышение полномочий

В Петербурге завели уголовное дело из-за травмировавшихся парашютистов

Происшествия » Человеческий фактор
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя полетов аэроклуба

В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ск рф аэроклуб санкт-петербург
Последние материалы
"Гринпис России": подманиваем бобров, чтобы сохранить воду
Роботы-псы обеспечат социальное дистанцирование при карантине
Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий
Сохранение рабочих мест является приоритетной задачей
Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?
Чиновника в Ростовской области будут судить за превышение полномочий
На Урале завели дело на склад "Красное & Белое" после заражения COVID
Сочинская река Херота приобретет новое название
В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России
В АТОР сообщили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Красота
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Бывший СССР
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров
Комментарии
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Регионы гуляют, Москва сидит в страхе?
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
ВМС США испытывают судно на воздушной подушке нового поколения
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Лукашенко рассказал о своём выдвижении в президенты Белоруссии
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ