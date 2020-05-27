Суд в Республике Чувашия признал виновным 21-летнего жителя Чебоксар по статье о реабилитации нацизма.
"Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей в Интернете комментарий в виде изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению с поведением советских людей и руководства советским обществом периода Второй мировой войны", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В квартире, где проживал молодой человек, в ходе обыска было обнаружено множество предметов с нацистской символикой и изображениями свастики. Найдены также копии обмундирования солдат немецко-фашистских войск, атрибутика и медали.
Все это позволило следствию и суду сделать вывод о том, что мужчина разделяет националистические взгляды и одобряет идеологию фашизма. К аналогичному выводу пришли специалисты, проводившие комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу.
Молодому человеку назначен штраф в 30 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что задержан один из фигурантов дела "Бессмертного полка". Мужчина выложил на сайт проекта фотографии нацистских преступников.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Бразильское издание Journal NH сообщило о преступнике, который, находясь в инвалидном кресле, пытался ограбить ювелирный магазин.
Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. 19-летний парень с диагнозом "ДЦП" угрожал продавцу ювелирного магазина игрушечным пистолетом, перед этим передав ему записку с требованием отдать деньги из кассы.
Заметившие это посетители магазина вызвали полицию.
Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.
По версии следствия, в 2017 году глава администрации Волгодонского района Ростовской области Сергей Бурлака заключил контракт на поставку водонапорных башен, но проблемы с водой в ряде населенных пунктов не решены до сих пор.
В отношении руководителя полетов Санкт-Петербургского аэроклуба "Sky Jumper" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.