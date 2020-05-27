Жителя Чебоксар признали виновным в реабилитации нацизма

Суд в Республике Чувашия признал виновным 21-летнего жителя Чебоксар по статье о реабилитации нацизма.

"Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей в Интернете комментарий в виде изображения подразделения войск СС с текстом, содержащим одобрение действий фашистско-немецких войск и восхваление их по сравнению с поведением советских людей и руководства советским обществом периода Второй мировой войны", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В квартире, где проживал молодой человек, в ходе обыска было обнаружено множество предметов с нацистской символикой и изображениями свастики. Найдены также копии обмундирования солдат немецко-фашистских войск, атрибутика и медали.

Все это позволило следствию и суду сделать вывод о том, что мужчина разделяет националистические взгляды и одобряет идеологию фашизма. К аналогичному выводу пришли специалисты, проводившие комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу.

Молодому человеку назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что задержан один из фигурантов дела "Бессмертного полка". Мужчина выложил на сайт проекта фотографии нацистских преступников.