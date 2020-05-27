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Источник Правда.Ру

В Красноярске заключенный признался в убийстве 18-летней давности

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В убийстве, совершенном в 2002, году решил признаться житель Красноярска, который в настоящий момент уже отбывает срок за разбой и убийство пожилой женщины и ее внучки.

Мужчина, которого приговорили к 22 годам лишения свободы, в колонии стал религиозным человеком и, испытывая муки совести, решил признаться в еще одном преступлении.

В июле 2002 года, на тот момент 24-летний обвиняемый, остановил на трассе М-53 "Байкал" автомобиль под управлением 56-летней женщины, и попросил довезти его до Саянского района.

"Женщина рассказала случайному попутчику о том, что продала картошку и у нее имеется при себе крупная сумма денег. У злоумышленника, испытывавшего материальные трудности, возник умысел на убийство и разбой", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Угрожая ножом, преступник заставил женщину свернуть в лес, там забрал у нее деньги и задушил. Три года женщина считалась без вести пропавшей, пока ее останки не обнаружили грибники.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Тамбовской области мужчина забрался в дом к 101-летнему ветерану войны и ударил топором пенсионера и его внучку.

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Жительница Рязани прятала героин в подарочной коробке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полицейские в Рязани получили информацию о новом канале поступления в город наркотиков. Оптовую партию героина привезла в областной центр 27-летняя местная жительница.

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Житель Тамбовской области зарубил топором ветерана войны

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны было обнаружено 26 мая в его доме в селе Тулиновке Тамбовского района. Там же в бессознательном состоянии нашли его внучку.

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Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Здоровье

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться, они перестали перестали приходить на работу.

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Троих молодых людей осудили за налет на кафе в Белогорске

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Амурской области троих молодых людей 1998 года рождения признали виновными в разбойном нападении на кафе в Белогорске.

Налет произошел в июне 2019 года. Около часа ночи на администратора кафе, когда он закрывал двери в заведение, сзади напали злоумышленники в масках. Как выяснилось позже, они прятались под лестничным маршем.

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Комиссионер НХЛ рассказал, когда пройдут матчи Кубка Стэнли

Спорт » Командные виды » Хоккей

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.

"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.

США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.

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