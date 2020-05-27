В убийстве, совершенном в 2002, году решил признаться житель Красноярска, который в настоящий момент уже отбывает срок за разбой и убийство пожилой женщины и ее внучки.
Мужчина, которого приговорили к 22 годам лишения свободы, в колонии стал религиозным человеком и, испытывая муки совести, решил признаться в еще одном преступлении.
В июле 2002 года, на тот момент 24-летний обвиняемый, остановил на трассе М-53 "Байкал" автомобиль под управлением 56-летней женщины, и попросил довезти его до Саянского района.
"Женщина рассказала случайному попутчику о том, что продала картошку и у нее имеется при себе крупная сумма денег. У злоумышленника, испытывавшего материальные трудности, возник умысел на убийство и разбой", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Угрожая ножом, преступник заставил женщину свернуть в лес, там забрал у нее деньги и задушил. Три года женщина считалась без вести пропавшей, пока ее останки не обнаружили грибники.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
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