В Красноярске заключенный признался в убийстве 18-летней давности

В убийстве, совершенном в 2002, году решил признаться житель Красноярска, который в настоящий момент уже отбывает срок за разбой и убийство пожилой женщины и ее внучки.

Мужчина, которого приговорили к 22 годам лишения свободы, в колонии стал религиозным человеком и, испытывая муки совести, решил признаться в еще одном преступлении.

В июле 2002 года, на тот момент 24-летний обвиняемый, остановил на трассе М-53 "Байкал" автомобиль под управлением 56-летней женщины, и попросил довезти его до Саянского района.

"Женщина рассказала случайному попутчику о том, что продала картошку и у нее имеется при себе крупная сумма денег. У злоумышленника, испытывавшего материальные трудности, возник умысел на убийство и разбой", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Угрожая ножом, преступник заставил женщину свернуть в лес, там забрал у нее деньги и задушил. Три года женщина считалась без вести пропавшей, пока ее останки не обнаружили грибники.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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