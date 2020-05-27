Житель Тамбовской области зарубил топором ветерана войны

Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны было обнаружено 26 мая в его доме в селе Тулиновке Тамбовского района. Там же в бессознательном состоянии нашли его внучку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали односельчанина погибшего ветерана.

"По версии следствия, днем 26 мая 2020 года подозреваемый, разбив окно, проник в дом к пенсионеру и нанес ему несколько ударов топором в область головы. Затем, увидев, что хозяин в доме не один, мужчина, испугавшись, ударил топором и находившуюся там внучку ветерана, после чего скрылся. От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, ведется опрос свидетелей, родственников, соседей погибшего.

"Председатель СК России направил в Тамбовскую область криминалистов центрального аппарата СК России для оказания всесторонней практической помощи, фиксации всех необходимых доказательств для полного и оперативного завершения расследования уголовного дела", — уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Омской области накануне Дня Победы нашли тело ветерана с несколькими ножевыми ранениями.