Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны было обнаружено 26 мая в его доме в селе Тулиновке Тамбовского района. Там же в бессознательном состоянии нашли его внучку.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали односельчанина погибшего ветерана.
"По версии следствия, днем 26 мая 2020 года подозреваемый, разбив окно, проник в дом к пенсионеру и нанес ему несколько ударов топором в область головы. Затем, увидев, что хозяин в доме не один, мужчина, испугавшись, ударил топором и находившуюся там внучку ветерана, после чего скрылся. От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, ведется опрос свидетелей, родственников, соседей погибшего.
"Председатель СК России направил в Тамбовскую область криминалистов центрального аппарата СК России для оказания всесторонней практической помощи, фиксации всех необходимых доказательств для полного и оперативного завершения расследования уголовного дела", — уточнили в ведомстве.
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