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Источник Правда.Ру

Больной ДЦП с игрушечным пистолетом пытался ограбить ювелирный магазин

Происшествия » Человеческий фактор

Бразильское издание "JornalNH" сообщило о преступнике, который, находясь в инвалидном кресле, пытался ограбить ювелирный магазин.

Инцидент произошел в штате Риу-Гранди-ду-Сул. 19-летний молодой человек с диагнозом "ДЦП" угрожал продавцу ювелирного магазина игрушечным пистолетом, перед этим передав ему записку с требованием отдать деньги из кассы.

Заметившие это посетители магазина вызвали полицию.

дцп бразилия происшествия риу-гранди-ду-сул

В Орловской области завели дело после вспышки COVID-19 в доме ветеранов

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").

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Курильщики тяжелее переносят заражение коронавирусом

Здоровье

В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

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Экс-чиновницу в Чувашии подозревают в махинациях на 40 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

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ВОЗ считает Америку новым эпицентром пандемии

Мир

Америка превратилась в новый эпицентр пандемии коронавируса.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила Карисса Этьен, директор ВОЗ по Северной и Южной Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения.

"Исследование, проведенное в США, прогнозирует рост смертности в Бразилии и других латиноамериканских странах до конца августа. Сейчас не время для стран ослаблять ограничения. Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19 и тяжелые времена еще впереди", — сказала Этьен.

Статистика по континенту

На Американском континенте зарегистрировано:

  • более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом;
  • более 143 000 случаев смерти от вызванного им респираторного заболевания.

Латинская Америка обогнала Европу и Соединенные Штаты по числу ежедневных регистраций инфицированных.

Кроме того, чиновники ВОЗ обеспокоены усилением вспышек заболевания в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

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Еще одно дело возбудили против бывшего чиновника из Ставрополья

Происшествия » Человеческий фактор

Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.

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Миронов: Россия должна помочь ДНР и ЛНР бороться с коронавирусом
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