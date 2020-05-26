Экс-чиновницу в Чувашии подозревают в махинациях на 40 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"По версии следствия, в мае 2019 года подозреваемая, занимая вышеуказанную должность и являясь одновременно контрактным управляющим ГКЧС Чувашии, путем создания заведомо невыполнимых условий, обеспечила победу в аукционе на поставку оборудования конкретному юридическому лицу, с которым у нее имелась договоренность", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В результате было закуплено оборудование, не соответствующее технической документации и по заведомо завышенным ценам. Республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в отношении чиновника в Новгородской области завели уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса.