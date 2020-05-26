Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Дании назвали "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
В Костроме парикмахер устроил 48-часовой марафон стрижек
Жительница Рязани прятала героин в подарочной коробке
В день основания Петербурга на Петропавловской крепости дадут 30 залпов
Эксперт: Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за коронавируса
Троих молодых людей осудили за налет на кафе в Белогорске
Hayvine: американец заработал состояние на "лосьоне от 5G"
Музыкант Дмитрий Ланской ради семьи пешком идет из Латвии в Россию
Источник Правда.Ру

Экс-чиновницу в Чувашии подозревают в махинациях на 40 млн рублей

Происшествия » Человеческий фактор

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"По версии следствия, в мае 2019 года подозреваемая, занимая вышеуказанную должность и являясь одновременно контрактным управляющим ГКЧС Чувашии, путем создания заведомо невыполнимых условий, обеспечила победу в аукционе на поставку оборудования конкретному юридическому лицу, с которым у нее имелась договоренность", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В результате было закуплено оборудование, не соответствующее технической документации и по заведомо завышенным ценам. Республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму более 40 миллионов рублей.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в отношении чиновника в Новгородской области завели уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса.

ск рф чувашия коррупция

В Якутии чиновник продал муниципальный дом вместе с жильцами

Происшествия » Человеческий фактор

Прокуратура в Республике Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег" Томпонского района. Его обвиняют в халатности и служебном подлоге.

коррупция прокуратура республика якутия

В Орловской области завели дело после вспышки COVID-19 в доме ветеранов

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").

ск рф коронавирус орловская область

Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

бассейны фитнес-клубы роспотребнадзор

Еще одно дело возбудили против бывшего чиновника из Ставрополья

Происшествия » Человеческий фактор

Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.

ск рф коррупция ставропольский край

Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года, и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

шоу-бизнес филипп киркоров
Последние материалы
Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов
Экс-чиновницу в Чувашии подозревают в махинациях на 40 млн рублей
COVID-паранойя с изоляцией в морге
Политолог: пенсионная реформа – ошибочное решение
В Дании назвали "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
В Костроме парикмахер устроил 48-часовой марафон стрижек
Жительница Рязани прятала героин в подарочной коробке
В день основания Петербурга на Петропавловской крепости дадут 30 залпов
Эксперт: Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за коронавируса
Троих молодых людей осудили за налет на кафе в Белогорске
Популярное
Деньги
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу

Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.

Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Новости Украины
Экс-генерал СБУ: Украина расползается на глазах. Уходит не один Донбасс
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Василий Амирджанов COVID-паранойя с изоляцией в морге Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров
Комментарии
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Жительница Рязани прятала героин в подарочной коробке
Соловьев обозвал Познера "промокашкой"
Познер: США находятся на грани гражданской войны
Принц Гарри живет с супругой на деньги своего отца
Эксперт: Новая льгота не улучшит положение пенсионеров
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Политолог Леонид Крутаков: нужно возрождать советскую школу
"Газпром" остановил транзит через Польшу: это "наказание"?
Джигурда: коронавируса нет, у Гейтса свои планы, Соловьев — трус
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Парад Победы в Москве 24 июня посетят Додон и Токаев
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Отца, ушедшего в поход с детьми, искала полиция по всему Приморью
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Музыкант Дмитрий Ланской ради семьи пешком идет из Латвии в Россию
Эксперт: Новая льгота не улучшит положение пенсионеров
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ