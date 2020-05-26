В Амурской области троих молодых людей 1998 года рождения признали виновными в разбойном нападении на кафе в Белогорске.
Налет произошел в июне 2019 года. Около часу ночи на администратора кафе, когда он закрывал двери в заведение, сзади напали злоумышленники в масках. Как выяснилось позже они прятались под лестничным маршем.
"Угрожая пистолетом, они потребовали провести их к сейфу и отдать хранящиеся в нем денежные средства. Получив наличность — более 170 тысяч рублей, они дошли с мужчиной до выхода из кафе, забрали сотовый телефон, чтобы он не смог быстро сообщить о происшествии, блок памяти от камер видеонаблюдения и скрылись", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Во время расследования дела сыщики вышли на бывшего, ранее уже судимого работника кафе. Ему и двум его приятелям и предъявили обвинение.
Налетчикам суд назначил: организатору — 2 года 10 месяцев, двум другим — 2 года 8 месяцев и 2 года 7 месяцев лишения свободы.
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