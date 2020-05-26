Отца, ушедшего в поход с детьми, искала полиция по всему Приморью

В полицию обратилась директор школы поселка Кавалерово Приморского края с просьбой помочь разыскать троих пропавших учеников.

По ее словам, два мальчика 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетняя сестра несколько дней не получали домашнее задание, не явились на итоговую аттестацию. Их отец на связь не выходит.

Ориентировки на детей были разосланы во все местные СМИ. Трое суток пропавших искали сотрудники полиции, МЧС, волонтеры, работники районной администрации и местные жители.

"Школьников обнаружили инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции. В ходе поисковых мероприятий в лесу они наткнулись на палатку, в которой находились глава семьи и дети. Лесное жилище оборудовано солнечными батареями, душем и туалетом. Мужчина объяснил свой поступок тем, что приучает своих детей к жизни на природе", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Стоит отметить, что на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла, а отец детей шесть лет назад потерял супругу, которая умерла от пневмонии.

В отношении главы семейства составлен административный протокол.

Школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мальчике, который один провел в лесу более суток.