Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Алтайскому краю задержали группу местных жителей, которая занималась браконьерским выловом стерляди, занесенной в Красную книгу.
В ходе проведения спецоперации было задержано четыре человека, изъято более 250 рыб ценных осетровых пород и более двух килограммов черной икры. Также обнаружены незаконные орудия лова, деньги, мобильные телефоны и банковские карты.
"Сотрудники уголовного розыска также обнаружили на берегу реки Оби временные стоянки, где по нескольку дней проживали потенциальные браконьеры, чтобы иметь возможность постоянно проверять снасти. Добытую рыбу они передавали своим сообщникам для последующей реализации", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Общий ущерб от деятельности браконьеров составил порядка двух миллионов рублей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Астрахани изъяли четыреста килограммов незаконной осетрины.
Сотрудники следственного комитета проверят пятерых мужчин, задержанных в Подмосковье, на причастность к организации заказного убийства.
По данным СМИ, в числе задержанных заслуженный тренер России по ММА Владимир Осия.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия, мужчина избил маленького сына, из-за чего тот умер.
В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.
Следователями главка МВД по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Кавказского района. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.