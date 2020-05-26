На Алтае задержали браконьеров за добычу краснокнижной стерляди

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Алтайскому краю задержали группу местных жителей, которая занималась браконьерским выловом стерляди, занесенной в Красную книгу.

В ходе проведения спецоперации было задержано четыре человека, изъято более 250 рыб ценных осетровых пород и более двух килограммов черной икры. Также обнаружены незаконные орудия лова, деньги, мобильные телефоны и банковские карты.

"Сотрудники уголовного розыска также обнаружили на берегу реки Оби временные стоянки, где по нескольку дней проживали потенциальные браконьеры, чтобы иметь возможность постоянно проверять снасти. Добытую рыбу они передавали своим сообщникам для последующей реализации", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Общий ущерб от деятельности браконьеров составил порядка двух миллионов рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Астрахани изъяли четыреста килограммов незаконной осетрины.