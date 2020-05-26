В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

Как выяснилось, 23 мая полуторагодовалый мальчик находился в ванне со своей матерью, когда почувствовал себя плохо, потерял сознание и через некоторое время умер.

"Следствием установлено, что отец мальчика на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища. Вследствие этого у ребенка образовалась субдуральная гематома головы, от которой он скончался", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На данный момент обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал. Следствие будет просить суд о заключении его под стражу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Татарстане женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу после убийства одного сына и покушения на убийство второго.