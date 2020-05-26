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Источник Правда.Ру

В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

Как выяснилось, 23 мая полуторагодовалый мальчик находился в ванне со своей матерью, когда почувствовал себя плохо, потерял сознание и через некоторое время умер.

"Следствием установлено, что отец мальчика на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища. Вследствие этого у ребенка образовалась субдуральная гематома головы, от которой он скончался", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На данный момент обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал. Следствие будет просить суд о заключении его под стражу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Татарстане женщину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу после убийства одного сына и покушения на убийство второго.

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В Гонконге возобновят работу некоторые развлекательные заведения

Туризм » Путешествия

С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.

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"Ротор" хочет арендовать Мелкадзе у "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

Волгоградский "Ротор" готовится к новому сезону, в котором будет выступать в РПЛ. Клуб ведёт переговоры со "Спартаком" по аренде нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". 23-летний футболист провёл в основной команде 22 матча, в которых голов не забил. За "Спартак-2" форвард отыграл 70 матчей и забил 21 мяч.

В сезоне-2019/20 Мелкадзе был отдан в аренду "Тамбову". Футболист в 13 матчах РПЛ забил 6 голов. Клуб не будет выкупать контракт игрока и вернёт его в "Спартак".

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Жителя Иркутской области обвиняют в двойном убийстве и изнасиловании

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал
В Иркутской области арестован обвиняемый в убийстве женщин, числившихся без вести пропавшими

В Иркутской области предъявлено обвинение 33-летнему жителю Братского района в совершении двух изнасилований и убийств.

"По версии следствия, утром 9 марта 2020 года обвиняемый, проезжая на автомобиле в городе Вихоревке, увидел женщину в состоянии алкогольного опьянения. Остановившись возле нее, он предложил подвезти ее до дома, на что она согласилась, не подозревая об истинных намерениях мужчины", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

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В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В дежурную часть пензенской полиции 23 мая обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь днем ранее ушла из дома и не вернулась.

Оперативники организовали поиски ребенка, и через три часа тело девочки было обнаружено в лесополосе в двухстах метрах от магазина по улице Тепличной областного центра.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечного Пензенского района 1978 года рождения. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области мужчина получил 13 лет лишения свободы за убийство полуторагодовалой дочери.

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В Москве женщина с ножом пыталась забрать долг у соседки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Москвичку подозревают в разбойном нападении, 51-летнюю женщину задержали сотрудники уголовного розыска по Таганскому району столицы.

"В полицию поступило сообщение о том, что на Нижегородской улице гражданка с ножом пытается отобрать деньги у соседки. К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции с заявлением обратилась 42-летняя москвичка. Женщина сообщила, что на вышеуказанной улице известная ей гражданка напала на нее. Угрожая предметом, схожим с ножом, она требовала отдать ей денежные средства", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

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