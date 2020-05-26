По делу о халатности, которая привела к гибели двух и более лиц, задержана начальник отдела администрации Выборгского района Ленинградской области.
По мнению следствия, обвиняемая знала, что многодетная семья, погибшая в пожаре в конце апреля, проживала в ненадлежащих условиях.
"В марте 2019 года проведен осмотр условий жизни и содержания несовершеннолетних, по результатам которого получены сведения о поврежденной электропроводке, о проживании семьи на втором этаже (мансарде), которая не предназначена для этого, а также об антисанитарных условиях проживания детей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Однако обвиняемая, которая по долгу службы должна была следить за соблюдением прав несовершеннолетних, никаких действий не предприняла.
В итоге 29 апреля 2020 года в доме, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, 6 из которых дети в возрасте до 9 лет.
Обвиняемая задержана. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, добавили в ведомстве.
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