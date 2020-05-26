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Источник Правда.Ру

По делу о смертельном пожаре в Выборге задержан первый фигурант

Происшествия

По делу о халатности, которая привела к гибели двух и более лиц, задержана начальник отдела администрации Выборгского района Ленинградской области.

По мнению следствия, обвиняемая знала, что многодетная семья, погибшая в пожаре в конце апреля, проживала в ненадлежащих условиях.

"В марте 2019 года проведен осмотр условий жизни и содержания несовершеннолетних, по результатам которого получены сведения о поврежденной электропроводке, о проживании семьи на втором этаже (мансарде), которая не предназначена для этого, а также об антисанитарных условиях проживания детей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Однако обвиняемая, которая по долгу службы должна была следить за соблюдением прав несовершеннолетних, никаких действий не предприняла.

В итоге 29 апреля 2020 года в доме, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, 6 из которых дети в возрасте до 9 лет.

Обвиняемая задержана. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Новой Ладоге предъявлены обвинения в халатности бывшему и действующему главам городского поселения из-за серии пожаров в исторических зданиях.

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На Чукотке разбился военный Ми-8. Погиб весь экипаж

Происшествия

Сегодня во время жесткой посадки в Анадыре (Чукотка) разбился вертолет Ми-8.

Минобороны подтвердило гибель всего экипажа вертолета.

Катастрофа произошла примерно в 5 утра по мск. времени. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет после сервисного обслуживания в районе аэропорта Угольные Копи. По предварительным данным, машина рухнула с высоты 30 метров. Экипаж погиб. Наиболее вероятная причина крушения — техническая неисправность.

 

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Четыре человека погибли из-за урагана в Свердловской области

Происшествия

Четыре человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и окрестностях 25 мая. По всем фактам гибели граждан следственными органами СК России возбуждены уголовные дела.

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СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Чукотке

Происшествия

По факту крушения вертолета Ми-8 военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Анадырскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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