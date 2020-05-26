По делу о смертельном пожаре в Выборге задержан первый фигурант

По делу о халатности, которая привела к гибели двух и более лиц, задержана начальник отдела администрации Выборгского района Ленинградской области.

По мнению следствия, обвиняемая знала, что многодетная семья, погибшая в пожаре в конце апреля, проживала в ненадлежащих условиях.

"В марте 2019 года проведен осмотр условий жизни и содержания несовершеннолетних, по результатам которого получены сведения о поврежденной электропроводке, о проживании семьи на втором этаже (мансарде), которая не предназначена для этого, а также об антисанитарных условиях проживания детей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Однако обвиняемая, которая по долгу службы должна была следить за соблюдением прав несовершеннолетних, никаких действий не предприняла.

В итоге 29 апреля 2020 года в доме, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, 6 из которых дети в возрасте до 9 лет.

Обвиняемая задержана. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Новой Ладоге предъявлены обвинения в халатности бывшему и действующему главам городского поселения из-за серии пожаров в исторических зданиях.