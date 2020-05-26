Москвичку подозревают в разбойном нападении, 51-летнюю женщину задержали сотрудники уголовного розыска по Таганскому району столицы.
"В полицию поступило сообщение о том, что на Нижегородской улице гражданка с ножом пытается отобрать деньги у соседки. К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции с заявлением обратилась 42-летняя москвичка. Женщина сообщила, что на вышеуказанной улице известная ей гражданка напала на нее. Угрожая предметом, схожим с ножом, она требовала отдать ей денежные средства", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.
Задержанная разбойница рассказала полицейским, что с помощью ножа и угроз она пыталась вернуть деньги, которая давала в долг. Однако со слов потерпевшей, никаких денег она у соседки не занимала.
У злоумышленницы был изъят кухонный нож и возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве полицейские задержали пьяного мужчину при попытке обокрасть закрытое кафе.
Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".
Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.
В дежурную часть пензенской полиции 23 мая обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь днем ранее ушла из дома и не вернулась.
Оперативники организовали поиски ребенка, и через три часа тело девочки было обнаружено в лесополосе в двухстах метрах от магазина по улице Тепличной областного центра.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечного Пензенского района 1978 года рождения. В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области мужчина получил 13 лет лишения свободы за убийство полуторагодовалой дочери.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.
В Иркутской области предъявлено обвинение 33-летнему жителю Братского района в совершении двух изнасилований и убийств.
"По версии следствия, утром 9 марта 2020 года обвиняемый, проезжая на автомобиле в городе Вихоревке, увидел женщину в состоянии алкогольного опьянения. Остановившись возле нее, он предложил подвезти ее до дома, на что она согласилась, не подозревая об истинных намерениях мужчины", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.
Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.
"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", - говорится в сообщении.
38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.