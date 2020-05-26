В Москве женщина с ножом пыталась забрать долг у соседки

Москвичку подозревают в разбойном нападении, 51-летнюю женщину задержали сотрудники уголовного розыска по Таганскому району столицы.

"В полицию поступило сообщение о том, что на Нижегородской улице гражданка с ножом пытается отобрать деньги у соседки. К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции с заявлением обратилась 42-летняя москвичка. Женщина сообщила, что на вышеуказанной улице известная ей гражданка напала на нее. Угрожая предметом, схожим с ножом, она требовала отдать ей денежные средства", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

Задержанная разбойница рассказала полицейским, что с помощью ножа и угроз она пыталась вернуть деньги, которая давала в долг. Однако со слов потерпевшей, никаких денег она у соседки не занимала.

У злоумышленницы был изъят кухонный нож и возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве полицейские задержали пьяного мужчину при попытке обокрасть закрытое кафе.